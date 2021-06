PriceHubble rachète la proptech Realtify se développe en République tchèque et en Slovaquie

PriceHubble, leader européen des solutions d’estimation, d’analyse et de conseil immobilier, poursuit son expansion européenne avec le rachat à 100% de la Proptech tchèque Realtify.

Un leadership solide en Europe

PriceHubble est une Proptech B2B qui développe des solutions d’estimation et d’analyse pour le marché immobilier résidentiel, en s’appuyant sur le big data et le machine learning. Les solutions de l’entreprise permettent aux professionnels (banques, agents, courtiers) de mieux conseiller leurs clients particuliers et d’offrir une expérience personnalisée, en leur apportant toute la transparence sur le marché immobilier. Elles permettent également aux acteurs institutionnels (investisseurs, promoteurs et bailleurs) d’estimer et d’analyser rapidement des actifs immobiliers, et de prendre de meilleures décisions lors de l’acquisition, la gestion ou la cession d’actifs.

Avec cette quatrième acquisition, la jeune société consolide son leadership en Europe et part à la conquête des marchés tchèque et slovaque.

PriceHubble Czechia, la fusion de deux proptech

Realtify a été fondée à Prague en décembre 2019 par Vladislav Kochetov et est rapidement devenue leader sur son marché. La Proptech tchèque et son équipe, qui compte actuellement 10 collaborateurs, développent des outils d’analyse et de recherche pour les professionnels de l’immobilier résidentiel. PriceHubble rachète 100% de Realtify, qui opérera dès à présent sous le nom de PriceHubble Czechia. L’équipe de Realtify sera entièrement intégrée au sein de PriceHubble et Vladislav Kochetov occupera le poste de Managing Director de la nouvelle entité. Il sera également en charge du développement commercial en Europe Centrale et en Europe de l’Est.



« Nous sommes très fiers d’intégrer la famille PriceHubble. Toute l’équipe est impatiente de travailler avec l’un des leaders dans le domaine de l’IA pour l’immobilier. Nous allons contribuer ensemble à la digitalisation du monde de l’immobilier en Europe centrale et en Europe de l’Est » déclare Vladislav Kochetov.



« PriceHubble est l’une des Proptechs avec la plus forte croissance en Europe, et nous renforçons encore davantage notre position avec cette acquisition. Il y a un fort potentiel de croissance en Europe centrale et en Europe de l’Est et l’intégration de Realtify à notre équipe nous permet d’accélérer notre développement sur ces marchés » ajoute Julien Schillewaert, CEO de PriceHubble.



« Nous avons déjà de grands clients institutionnels dans la région, cette acquisition va nous permettre de créer d’importantes synergies. PriceHubble n’est pas seulement l’une des Proptechs européennes les plus dynamiques, c’est également l’une des plus internationales » explique Stefan Heitmann, Président et Fondateur de PriceHubble.

Une expansion internationale avec déjà 9 marchés à son actif

PriceHubble emploie actuellement plus de 100 collaborateurs et est déjà active dans neuf pays : Suisse, France, Allemagne, Autriche, Pays-Bas, Belgique, Japon, et dorénavant en République tchèque et en Slovaquie.