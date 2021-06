Foncia recrute 150 nouveaux CDI pour sa filière gestion de copropriétés et propose des parcours de formation sur mesure.

150 postes en CDI à pourvoir chez Foncia

Foncia recrute 150 CDI dans les métiers de la copropriété et propose des parcours de formation sur mesure. Premier syndic et premier loueur de France, Foncia recrute 1 700 personnes en CDI et 300 alternants chaque année partout en France, confirmant son statut d’employeur de proximité.

Dans les prochains mois, Foncia recrute 150 nouveaux CDI rien que pour sa filière gestion de copropriétés, pour laquelle les besoins en personnel sont particulièrement importants. Afin d’encourager de nouveaux profils à rejoindre une filière d’activité passionnante, Foncia propose des parcours d’intégration et de formation sur mesure.

Candidats en reconversion professionnelle bienvenus

La gestion de copropriété est une filière de spécialistes,au plus proche du quotidien des habitants, qui requiert des compétences techniques précises, dans le cadre de missions d’administration, de gestion et d’entretien d’immeubles.

Une pluralité d’expertises à laquelle s’ajoute une forte composante relationnelle, qui offre aux gestionnaires de clientèle en copropriété l’opportunité de saisir les problématiques de leurs clients.

De quoi intéresser aussi bien des personnes en reconversion professionnelle, avec une expertise initiale juridique ou en gestion/comptabilité, que des jeunes issus des filières de droit, gestion, comptabilité à la recherche d’un emploi valorisant et vecteur de lien social.

Un parcours de formation en interne

Grâce à son école interne qui dispense près de 11000 jours de formation par an, Foncia a pour ambition de développer les compétences de tous ses métiers (administration de biens et transaction), et notamment ceux de la filière copropriété (gestionnaire de clientèle, assistantes,assistants…) que ce soit dans les parcours d’intégration, ou dans la formation continue tout au long de la carrière.

Ce parcours de formation continue intègre un volet technique avec l’apprentissage d’outils et de notions juridiques, ainsi qu’un volet comportemental qui forme aux comportements et attitudes clés de la relation client.

Foncia s’engage durablement en faveur de l’emploi, un engagement mené en lien avec les écoles partenaires du secteur de l’immobilier.

« Nous savons chez Foncia que les métiers de la copropriété sont des métiers d’engagement et de passion. Derrière chaque service, il y a des femmes et des hommes engagés, mobilisés, dévoués, passionnés,avec des expertises métiers complémentaires, explique Nathalie Moreau, DRH du groupe Foncia. Ces métiers offrent de belles perspectives d’évolution, tant pour les jeunes qui entrent sur le marché du travail que pour des profils plus expérimentés venant de secteurs d’activité différents, au sein desquels ils ont acquis des blocs de compétences proches qui favoriseront leur reconversion dans les métiers de la copropriété. Nous sommes fiers d’être un acteur de l’emploi qui crée du lien social dans l’ensemble de nos territoires, et qui permet à nos collaborateurs et collaboratrices de progresser constamment, grâce à nos différents parcours de formation ».