Copropriété : Foncia s’engage pour l’installation simple de recharges pour véhicules électriques

Foncia s’engage dans l’éco-mobilité et propose des solutions pour l’installation et le financement de bornes de recharge de véhicules électriques dans les copropriétés.

A l’ère de la transition énergétique, chacun est responsable de la réduction des émissions de CO 2, fixée à 40 % par l’Union européenne, d’ici 2030. Selon l’Association nationale pour le développement de la mobilité électrique, les immatriculations de voitures électriques de particuliers ont augmenté de 97 % de janvier à avril 2020. Pour autant, il existe encore peu de points de recharge accessibles au public.

C’est pour contribuer à ce défi, que Foncia s’est engagée à accompagner les 45 000 copropriétés qu’elle gère, dans leurs démarches d’éco-mobilité, en anticipant les besoins et en proposant des solutions d’installation simples et de financement de bornes de recharge pour véhicules électriques.

Dans les copropriétés, l’engouement autour de l’achat d’un véhicule électrique s’estompe souvent face à la complexité d’installation des bornes de recharge, qui nécessite l’accord de la majorité des copropriétaires et un investissement. Foncia a donc décidé de proposer aux copropriétés des solutions clés en main facilitant l’installation de bornes de recharge à coûts maîtrisés.

Pour aller plus loin que le simple droit à la prise qui contingente le nombre de véhicules rechargés, Foncia propose des solutions durables, évolutives, au gré du nombre de véhicules électriques au sein d’une copropriété. Pour ce faire, Foncia a référencé cinq acteurs nationaux : Bornes Solutions by OCEA Smart Building, Park’n Plug, Waat, Zephyre et Zeplug. Tous proposent des offres avantageuses sur le prix de la borne, l’installation ou sur les abonnements.

Une solution d’installation de bornes rechargeables adaptée à chaque copropriété va être proposée progressivement sur tout le territoire et soumise au vote des assemblées générales, prioritairement dans les grandes villes où la demande sera la plus forte.

Un fond de mutualisation dédié à l’installation des bornes électriques en copropriétés débloqué par le gouvernement et des aides de l’État pour l’achat de véhicules électriques pourront faciliter le déploiement.