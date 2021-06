Flatsy lève 3 millions pour digitaliser la prise de rendez-vous pour les visites immobilières

Flatsy, la première plateforme de gestion des visites destinée aux professionnels de l’immobilier, annonce avoir réalisé une levée de fonds de 3 millions d’euros.

Flatsy, la première plateforme de gestion des visites destinée aux professionnels de l’immobilier, annonce avoir réalisé une levée de fonds de 3 millions d’euros auprès du fonds-accélérateur WaterStart Capital (NCI), complétée par le fonds d’innovation de la Caisse d’Épargne Normandie Innovation et l’entrepreneur Didier Le Menestrel. L’investisseur historique, Notus Technologie, fonds d’investissement de Geoffroy Roux de Bézieux réinvestit dans le cadre de cette nouvelle opération.

Améliorer l’expérience de la visite immobilière

Fondé en 2016, Flatsy accompagne les acteurs de l’immobilier engagés dans la digitalisation du secteur et améliore l’expérience de la visite immobilière. Depuis son lancement, la société s’est imposée en France comme un tiers de confiance aussi bien auprès des agences ou réseaux traditionnels, des néo-agences et des bailleurs sociaux.

Elle leur offre une solution métier dédiée à la visite alliant des outils digitaux (prise de rendez- vous, gestion des dossiers) et un vivier d’agents de visite indépendants au savoir-faire reconnu, résidant à proximité des biens mis en vente ou en location.

Prise de rendez-vous en ligne

Cette solution permet aux professionnels de proposer à leurs clients une expérience de visite fluide (prise de rendez-vous en ligne, disponibilité 24h/24, 7j/7) et transparente (pré-qualification des visites favorisant une égalité d’accès, agents de visite neutres disposant d’une bonne connaissance locale et de créneaux de disponibilités élargis). Libérés de contraintes chronophages, ils gagnent en efficacité et en compétitivité auprès de leurs clients bailleurs ou vendeurs (automatisation des tâches de secrétariat et de relance, réduction des déplacements et

des annulations).

20 recrutements d’ici la fin de l’année

Cette nouvelle levée de fonds va permettre à Flatsy de poursuivre le développement technologique de ses outils de prise de rendez-vous et de gestion des dossiers et d’accélérer son déploiement commercial. La société compte notamment recruter 20 salariés d’ici la fin de l’année, portant ses effectifs de 25 à 45 personnes, et ambitionne d’ouvrir une dizaine de villes supplémentaires dans les 15 prochains mois.

Flatsy accompagne aujourd’hui plus de 200 acteurs de l’immobilier tels que Oralia, Nexity, Orpi, Square Habitat, Plaza Immobilier, ICF Habitat, Action Logement, dans plus de 15 villes en France. Depuis son lancement, Flatsy a réalisé plus de 100 000 visites, ayant abouti à plus de 15 000 opérations immobilières.

Cette troisième levée de fonds intervient après une première levée de fonds d’1 million d’euros effectuée en 2018 auprès de Notus Technologies et d’un pool de Business Angels.

La visite un levier pour réinventer le métier d’agent immobilier

« Nous sommes fiers de cette nouvelle levée de fonds. Elle valide le travail réalisé avec nos partenaires depuis 2 ans et renforce notre détermination à aider les professionnels à faire de la visite immobilière un levier pour réinventer leur métier. Cette nouvelle étape va nous permettre de continuer à développer notre technologie et ouvrir de nouvelles villes pour répondre aux besoins structurels ou ponctuels de nos clients. Elle ouvre de nouvelles perspectives auprès des grands réseaux d’agences ou des portails pour qui le maillage géographique est essentiel, et des opportunités au niveau international pour nos outils digitaux », explique Alexis Chauffert-Yvart, CEO et fondateur de Flatsy.

De son coté Thibaut Escarras, référent proptech chez NCI WaterStart ajouté :« Flatsy c’est d’abord une belle rencontre avec des dirigeants, ambitieux, réalistes, ouverts d’esprits et très impliqués dans l’écosystème immobilier. Le modèle de gestion externalisée des visites de biens immobiliers, très lisible et sain, sur un large marché en location comme en transaction, pour des agences traditionnelles comme pour des néo-agences, ont fini de nous convaincre de la grande qualité du projet. Nous avons pris plaisir à leader ce tour et travaillons

de concert avec les équipes de Flatsy afin de dérouler les ambitions de croissance et de déploiement de la société, notamment sur les territoires de NCI ».



« Notus Technologies a réinvesti dans Flatsy car la société a prouvé que son modèle de digitalisation efficace des visites d’appartements avait un potentiel national et est convaincu que le lancement de l’offre SaaS permettra d’adresser de manière complémentaire le marché » déclare de son coté Geoffroy Roux de Bézieux, fondateur de Notus Technologies et investisseur.