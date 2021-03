Commerces, agences immobilières, visites : Le point sur ce qui est autorisé

Dans les 16 départements à nouveau confinés le samedi 20 mars, les agences immobilières immobilières, comme nombre de commerces resteront fermées. Les visites immobilières en revanche restent possibles.

Suite aux dernières annonces du Premier ministre Jean Castex, le gouvernement précise les règles du jeu qui s’appliquent à compter du samedi 20 mars. Elles entraint notamment la fermeture de 90 000 commerces (en incluant quelques 25 000 commerces déjà fermés dans les centres commerciaux sur l’ensemble du territoire national). Ce qu’il faut retenir.

Ce qui est ouvert dans les 16 territoires reconfinés

Dans les territoires soumis au confinement les commerces autorisés sont :

les commerces ouverts lors des deux premiers confinements

les librairies

les disquaires

les salons de coiffure

les magasins de bricolage

les magasins de plantes et de fleurs

les chocolatiers

les cordonniers

les concessions automobiles (sur prise de rendez-vous)

les visites de biens immobiliers

Les commerces situés dans les centres commerciaux qui étaient fermés le resteront. Les marchés mixtes en extérieur restent ouverts.

Zoom sur l’immobilier

Les visites immobilières sont autorisées pour la la location, l’achat ou la vente de résidences principales dans les départements confinés. Un périmètre géographique local sera adossé à cette autorisation : la définition précise de ce périmètre est en cours. Les visites prévues ce week-end et en début de semaine pourront donc être assurées.

Comme en novembre, les agences immobilières doivent fermer au public, mais cela ne signifie pas que les agences immobilières arrêtent leurs services. Le télétravail reste la solution à privilégier dans la mesure du possible au sein des agences.



Dans le cadre ce périmètre, et pour les résidences principales, l’application stricte du protocole reste une exigence absolue.

Concernant les assemblées générales de copropriété, les règles permettant de tenir des AG sans présence physique des copropriétaires restent en vigueur jusqu’au 1er juillet 2021.

Ce qui est ouvert dans les territoires soumis au seul couvre-feu

Dans les territoires soumis au seul couvre-feu qui passe désormais à 19h, les mesures restent inchangées : les commerces demeurent ouverts, à l’exception des commerces non alimentaires des grands commerces et des centres commerciaux de plus de 10 000 mètres carrés (territoire sous vigilance renforcée) et 20 000 mètres carrés (reste du territoire). Les pharmacies en centre commercial restent ouvertes.

Pour les commerces fermés, le click & collect reste un possibilité sauf pour ceux situés dans les centres commerciaux.

Les commerces fermés administrativement bénéficieront du fonds de solidarité dans sa version renforcée avec un droit d’option pouvant aller jusqu’à 10 000 euros par mois ou 20% du chiffre d’affaires plafonné à 200 000 euros.

Pour ceux dont le chiffre d’affaires serait supérieur à 1 million d’euros par mois, ils bénéficieront du dispositif de prise en charge des coûts fixes à hauteur de 70% pour les entreprises de plus de 50 salariés et de 90% pour les entreprises de moins de 50 salariés. L’activité partielle prise en charge à 100% sera appliquée pour les salariés de ces commerces ainsi que l’exonération de cotisations sociales.

« Ces commerces pourront également bénéficier d’une aide de 500 euros pour couvrir une partie des frais qu’ils pourraient engager pour se numériser et vendre à distance »,.