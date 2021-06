Proptech & smart building : L’ascensoriste WeMaintain lève 30 millions

WeMaintain vient de lever 30 millions d’euros pour accélérer son déploiement à l’international et au sein du Smart Building.

30 millions pour répondre aux nouvelles attentes du marché immobilier sur la maintenance réglementée

Après deux tours de table de 1,8 et 7 millions d’euros en 2018 et 2019, la PropTech française WeMaintain lève 30 millions d’euros auprès notamment de Red River West, Bpifrance Digital Venture, Swiss Immo Lab, et de ses investisseurs historiques Eurazeo, Raise Venture et la Financière Saint-James.

« Ces fonds vont nous permettre d’aller plus loin dans notre ambition et l’accompagnement de nos clients – propriétaires, gestionnaires et exploitants d’actifs – dans leur transition vers le smart building. Nous allons accélérer notre développement à l’international, y compris en Asie et en Amérique du Nord, et continuer à investir dans notre technologie, aussi bien hardware que software», affirme Benoît Dupont, CEO et co-fondateur de WeMaintain.

Fin 2017, WeMaintain s’est lancée à Paris sur le marché oligopolistique de la maintenance d’ascenseurs. Pour diversifier son offre, WeMaintain a fait l’acquisition, en début d’année, de Shokly, fournisseur de solutions pour la maintenance des systèmes de sécurité incendie. La société s’étend aux portes et aux escalators. Son approche combinant la prise en charge des opérations de maintenance et le développement d’un écosystème IoT propriétaire a convaincu de grands groupes immobiliers sur des actifs tertiaires, résidentiels, retails ou encore de coworking.

Avec sa solution, WeMaintain apporte une qualité de prestation inégalée sur les opérations du bâtiment tout en fournissant aux clients des données fiables et complètes pour enrichir la connaissance de leurs immeubles, maîtriser leurs coûts, et améliorer l’expérience des occupants.

Après avoir remporté des marchés importants à Londres notamment avec Workspace et Docklands Light Railway, WeMaintain s’implante à Singapour.

WeMaintain s’installe à Singapour

Le marché asiatique, connu pour la vitalité de son immobilier commercial, est un tremplin de croissance pour la scale-up. Singapour, en particulier, représente un marché très favorable à l’innovation, avec une vraie volonté de la part des autorités locales de pousser les principes du Smart Building et de la Smart City. La mégapole compte l’un des environnements bâtis les plus sophistiqués au monde avec près de 9 000 immeubles de grande hauteur desservis par une infrastructure ultramoderne.

Pour s’y développer, WeMaintain compte sur le soutien des entités gouvernementales, de ses clients historiques, et sur la traction de sa première signature sur du patrimoine géré par la ville.

Mené par Byron Fuller, ancien CMO & COO d’entreprises détenues par le groupe Cimpress, l’équipe de WeMaintain à Singapour sera responsable du développement en Asie-Pacifique. Après Singapour, WeMaintain aura pour ambition de s’implanter dans les autres marchés de l’Asie Pacifique et en Amérique du Nord.

Déployer et faire passer à l’échelle du smart building sa technologie intelligente

L’année 2020 a poussé le secteur immobilier à adopter de nouvelles technologies et façons de faire. Sur les éléments critiques du bâtiment, la technologie aide à assurer la transparence dans le processus de maintenance, à mieux comprendre les bâtiments et à réduire les coûts et l’impact environnemental.

« Le succès que nous rencontrons est un indicateur fort des besoins du secteur. Les propriétaires et gestionnaires de parcs immobiliers ont souffert du statu quo. Nous y répondons en apportant notre technologie et notre approche. Depuis sa création, WeMaintain a pour ambition d’apporter le meilleur de l’humain et de la technologie au cœur des immeubles – c’est d’ailleurs la mission que nous avons inscrit au sein de nos nouveaux statuts, encadrés par la loi Pacte», se réjouit Jade Francine, COO et co-fondatrice de WeMaintain.

Cette nouvelle levée va permettre à WeMaintain de s’imposer comme le premier acteur global dans le smart building. Les fonds seront investis dans la recherche, la production et le déploiement de sa technologie.

L’entreprise prévoit par ailleurs de recruter 100 profils d’ici à la fin de l’année 2021 pour renforcer principalement ses équipes sales, R&D ainsi que sa présence sur de nouveaux marchés.