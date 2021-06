Julien Raffin : il offre à ses conseillers un espace de travail de plus de 300 m² en levant des fonds sur Facebook

Julien Raffin l’agent immobilier bouillarguais a pu réaliser un de ses rêves : offrir à ses conseillers indépendants un espace de travail collaboratif sur plus de 3 00m². Cela ne constitue que la première partie d’un grand projet. Le 1er pôle immobilier Groupe C2i Gardois rayonnera bientôt sur 1 000 m².

Dans la tête de Julien Raffin et de son ami d’enfance, comptable et associé, Guillaume Goncalves, l’idée murissait depuis des années déjà. Le développement du réseau, en début 2020 a accéléré le processus et les démarches ont démarré. Des mois d’attente, de dossiers montés, de rendez-vous bancaires, pour n’obtenir que des refus. La déception fut à son apogée mais, la nécessité de ne pas s’avouer vaincu, était bien plus forte.

Ce que le fondateur du réseau d’agences immobilières et de conseillers indépendants Groupe C2i apprend à ses négociateurs, il le met en application dans sa vie : ne jamais abandonner, faire preuve d’obstination et de détermination.

Le premier pôle immobilier gardois a ouvert ses portes

Le 15 avril 2021, au cœur de l’arboré Parc Delta entre Nîmes et Bouillargues, le premier pôle immobilier gardois a ouvert ses portes. Julien Raffin l’agent immobilier bouillarguais aux multiples casquettes a pu réaliser un autre de ses rêves : pouvoir offrir à ses négociateurs un espace de travail collaboratif sur plus de 300 m². Cela ne constitue que la première partie d’un grand projet. En effet, les travaux de la 2e tranche, l’espace coworking vont bientôt démarrer et apporter 600 m² supplémentaires. Le pôle immobilier rayonnera alors, sur 1 000 m².

Une simple vidéo postée sur Facebook

En pleine crise sanitaire, proposer une telle nouveauté ne fut pas chose aisée. Bien au contraire. C’est donc suite au dernier rejet d’une banque, que Julien a improvisé une levée de fonds sur Facebook. Une simple vidéo postée sur le réseau social, le 11 décembre 2020 a permis de récolter pas moins de 330 000 euros en 10 jours, par des anciens clients, des salariés de l’entreprises, des mandataires de la structure, des personnes du monde de l’immobilier et donc de pouvoir acquérir ces locaux entre Nîmes et Bouillargues au Parc Delta.

320 m² dédié aux conseillers

Un mois plus tard, les deux associés passaient devant le notaire afin de devenir officiellement propriétaires de ces murs qu’ils convoitaient depuis déjà un an. Les travaux de rénovation ont commencé quelques jours plus tard pour que l’équipe Groupe C2i puisse commencer à s’installer début avril dans la première partie de ce projet unique : 320 m² dédié aux conseillers. En passant la porte, vous découvrirez un hall d’accueil chaleureux ainsi que plusieurs bureaux dédiés aux collaborateurs souhaitant venir travailler ensemble, signer leurs compromis de vente avec notre juriste, prospecter, se réunir. Le but étant de leur donner la possibilité de s’épanouir professionnellement et de ne jamais se sentir seuls.

Un studio vidéo/photo …

Un studio vidéo/photo a été crée sur mesure en sous-sol et on peut également trouver au premier étage les bureaux de Julien, Guillaume, le pôle communication, un espace détente ainsi qu’une salle de formation de plus de 55m², un élément majeur de ce bâtiment.

De la formation …

Les sessions d’intégration, qui ont lieu plusieurs fois par an, se font sur place mais aussi, en digital, pour ceux qui ne peuvent se déplacer, grâce a un matériel ultra performant. Chaque mois, le réseau propose des formations sur un thème bien précis avec des intervenants externes afin d’améliorer les compétences de chacun. Sans compter les formations quotidiennes, faites en digital, où peuvent se connecter « à la carte » les membres.

Ce qui est novateur, dans ce projet est la dimension humaine et authentique. Le parcours professionnel des négociateurs ne peut qu’évoluer et leur chiffre d’affaires, exploser. Le réseau Groupe C2i ne cesse de croître et n’a pas encore commencé le recrutement pro-actif. Jusqu’à aujourd’hui, il ne fonctionne que par bouche à oreille, par les réseaux sociaux et grâce aux vidéos de Julien Raffin, apportant de la valeur aux conseillers indépendants et aux chefs d’agences.