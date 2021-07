De nombreux immeubles gérés par Foncia ont déjà pu bénéficier de subventions MaPrimeRénov’ copropriété

La rénovation énergétique, c’est un trio gagnant : financièrement, pour la qualité de vie et pour l’avenir de la planète. Le dispositif gouvernemental MaPrimeRénov’ copropriété est une opportunité sans précédent pour impulser partout sur le territoire des travaux d’ampleur afin de réduire considérablement le nombre de passoires thermiques et diminuer ainsi l’empreinte carbone du secteur résidentiel et tertiaire. C’est un enjeu à la fois social et économique, et nous sommes fiers chez Foncia, avec nos partenaires, de lancer cette démarche inédite et ambitieuse en faveur de la rénovation énergétique.

Foncia ne lâche rien sur la rénovation énergétique en copropriété … Le Groupe s’est engagé dès le lancement du dispositif MaPrimeRénov’ copropriété pour en faire bénéficier les immeubles éligibles, parmi les 60 000 qu’elle a en gestion, et poursuit ses efforts.

En France, près de 5 millions de logements sont considérés comme énergivores. En effet 15 à 20 % du parc des logements locatifs privés est concerné par une étiquette énergétique F ou G. Face à ce constat, Foncia s’est engagée dès le lancement du dispositif gouvernemental MaPrimeRénov’ copropriété pour en faire bénéficier les immeubles éligibles, parmi les 60 000 qu’elle a en gestion.

Accompagner les conseils syndicaux et les copropriétaires dans la rénovation énergétique

En tant que premier syndic et premier loueur de France, Foncia a choisi d’accompagner les conseils syndicaux et les copropriétaires dans la rénovation énergétique de leurs logements, en agissant concrètement notamment via le dispositif de subventions MaPrimeRénov’ copropriété, mis en place par le Gouvernement. Dans une démarche volontariste, Foncia a mené un travail de diagnostic conséquent ayant pour ambition l’amélioration de la qualité et du confort de l’habitat tout en agissant en faveur de la sobriété énergétique et la réduction de l’empreinte carbone du secteur résidentiel et tertiaire.

Avec ma MaPrimeRénov’ copropriété, les travaux visés concernent les parties communes, comme l’isolation thermique, ou encore le système de chauffage ou de ventilation. Foncia avait annoncé mener dans un premier temps un minutieux travail d’identification et de validation préalable des immeubles par des experts, afin de s’assurer de l’éligibilité des projets. Les parties prenantes étaient ensuite sensibilisées aux travaux à mener, puis ces derniers validés en assemblée générale. Depuis, de nombreuses copropriétés gérées par Foncia ont pu bénéficier de ces subventions.

La résidence Le Brissac à Angers a déjà pu bénéficier de subventions MaPrimeRénov’ copropriété

C’est notamment le cas à Angers, pour la résidence Le Brissac, qui a pu bénéficier de subventions MaPrimeRénov’ copropriété grâce à l’engagement du conseil syndical et de Foncia. Un projet pour obtenir 30 % de gains énergétiques a été proposé aux copropriétaires, afin de préserver la continuité de la production de chauffage et d’eau chaude sanitaire de la résidence. Les travaux pourront être engagés dans les prochaines semaines. Ainsi, grâce notamment au programme MaPrimRénov’ copropriété, les copropriétaires ont pu bénéficier d’une subvention correspondant à 25 % du montant total des travaux.

Frédéric Fougerat, directeur communication et RSE du groupe Foncia : « La rénovation énergétique, c’est un trio gagnant : financièrement, pour la qualité de vie et pour l’avenir de la planète. Le dispositif gouvernemental MaPrimeRénov’ copropriété est une opportunité sans précédent pour impulser partout sur le territoire des travaux d’ampleur afin de réduire considérablement le nombre de passoires thermiques et diminuer ainsi l’empreinte carbone du secteur résidentiel et tertiaire. C’est un enjeu à la fois social et économique, et nous sommes fiers chez Foncia, avec nos partenaires, de lancer cette démarche inédite et ambitieuse en faveur de la rénovation énergétique ».