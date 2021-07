Xavier Delahaye (MyJugaad) : « Nous déménageons les personnes fragiles »

Mon Podcast Immo reçoit Xavier Delahaye, Fondateur de MyJugaad, au micro de Fred Haffner

Xavier Delahaye a fondé MyJugaad en 2019 dans le but d’aider, avec une offre complète, les personnes « fragiles » en prenant en charge leur déménagement et tout ce qui va avec. Travaillant à 90% en B2B avec des grands comptes, il fait tout ce qu’un déménageur professionnel ne peut pas faire… et même plus !

Mon Podcast Immo : Pourquoi avoir choisi le statut d’entreprise de l’économie sociale et solidaire (SS) pour MyJugaad ?

Xavier Delahaye : Le statut SS convient aux entreprises ayant des valeurs différentes par rapport à des entreprises classiques. Nous avons des engagements de salaire, nous ne pouvons pas dépasser un certain seuil par rapport au salaire le plus bas. Nous avons aussi des engagements sur les investissements, nous reversons 50 % de nos investissements dans l’entreprise pour pouvoir la développer.

Notre objectif est d’avoir un maximum d’impact sans forcément avoir une vision commerciale avec pour objectif de réaliser un maximum de bénéfices.

Mon Podcast Immo : En quoi consiste MyJugaad ?

Xavier Delahaye : « Jugaad » signifie débrouillardise et système D en Indien. C’est un concept de « l’innovation Jugaad », c’est-à-dire réussir à faire beaucoup avec peu, ce qui correspondait parfaitement au projet que nous allions développer.

J’ai créé MyJugaad, seul, en 2018, et l’entreprise s’est réellement lancé en en mars 2019. La solution permet d’accompagner à la mobilité résidentielle les publics fragiles, où nous intervenons en tant que grand compte (caisses de retraite, mutuelles, assurances…).

La mobilité résidentielle c’est tout ce qui est lié au déménagement, au vide logement et à l’assistance au logement.

Mon Podcast Immo : Êtes-vous exclusivement orientés sur des publics fragiles ?

Xavier Delahaye : Nous travaillons principalement avec des publics fragiles. On entend par fragile, les personnes précaires ; les personnes en situation de handicap (tout type de handicap), âgées ou dépendantes et les aidants ou les dons familiaux.

Mon Podcast Immo : Vous êtes un service d’accompagnement qui s’occupe du déménagement d’une personne « fragile » dans son nouveau bien ?

Xavier Delahaye : Exactement ! Nous sommes l’équivalent d’un maître d’œuvre dans le bâtiment, mais pour la mobilité résidentielle.

C’est-à-dire que nous allons être mandatés par des organismes ayant identifié un bénéficiaire victime d’un sinistre, qui devient tétraplégique par exemple. Nous allons organiser, pour le compte de la mutuelle ou de l’assureur, la mise en place de l’accompagnement.

Nous intervenons avec un réseau d’accompagnateurs qui prépare le déménagement en amont, (démarches administratives, cartons, tri, débarras et qui seront présents le jour du déménagement) et de déménageurs formés au public « fragile » avec nos propres labels. Les accompagnateurs peuvent revenir sur place, dès la réinstallation de la personne à charge dans son nouveau logement, pour s’occuper du réaménagement (bricolage, travaux, organisation). Nous mettons également à disposition un service de ménage et nous avons développé notre propre outil numérique pour faciliter l’accompagnement.

Mon Podcast Immo : Est-il possible d’offrir vos services à des particuliers, pas forcément « fragiles » ?

Xavier Delahaye : A l’heure actuelle, 90 % de notre activité est en B to B, soit avec des bailleurs sociaux avec lesquels nous sommes mandatés e du relogement ou des mutations, soit avec des caisses de retraite qui attribuent des aides financières.

Une agence immobilière a comme client une personne âgée ayant besoin d’aide pour son déménagement, nous pouvons intervenir puisque nous allons être pris en charge par les organismes tels que AG2R, Klesia, Malakoff Humanis.

Notre offre B to C n’est pas finalisée, mais nous sommes capables de conseiller et accompagner des personnes.

Mon Podcast Immo : Vous faites partie des 3 lauréats de la bourse Charles Foix. En tant que jeune entreprise, obtenir ce type de bourse doit aider en termes de notoriété…

Xavier Delahaye : Effectivement et c’est un prix qui assez reconnu et nous faisons maintenant partie de la Silver Valley.

La candidature est complexe, il a fallu remplir un dossier de 45 pages et réaliser 6 pitchs devant 10 jurés à chaque fois.

C’est une vraie reconnaissance de finir top 2 à ce classement, surtout que j’ai été tout seul pendant plus de 2 ans dans l’entreprise et que mon premier salarié est arrivé en novembre 2020 et le 2e en février 2021.

