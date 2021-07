Stéphane Plaza mise sur ArchiDeco pour être « Mieux chez soi » (M6)

M6 met en avant l’architecture et les projets 3D ArchiDeco lors de la seconde saison de « Mieux

Chez Soi » diffusée en access prime-time.

Tous les jours, des projets créatifs pour valoriser un bien immobilier

Avec le confinement, le couvre-feu et le télétravail, se sentir mieux chez soi est une priorité. M6 avec l’aide de Stéphane Plaza et de son équipe d’architectes relève le défi de proposer des projets créatifs et originaux pour répondre aux problématiques les plus complexes. Du salon au jardin, en passant par la cuisine, la salle de bain et les combles les architectes proposent des solutions innovantes et créatives aux problèmes qui semblent insolubles pour valoriser un bien immobilier.

Rendez-vous à 18h40 sur M6 avec Stéphane Plaza pour être « Mieux chez soi »

Cet été, tous les soirs à 18h40, deux architectes proposeront leur solution. Les propositions d’aménagement 3D réalisées par ArchiDeco et commentées sur le plateau par Stéphane Plaza permettront de visualiser tout le potentiel des projets d’architecture d’intérieur. Chaque projet validé par les participants sera concrétisé et passera par la case travaux ceci sur la base des films 3D ArchiDeco : c’est l’occasion de voir la proposition de l’architecte prendre vie !

M6 renouvelle sa confiance à l’équipe d’Archidéco

Depuis 6 ans ArchiDeco réalise les propositions d’aménagement 3D des émissions phares de M6.

Tout à démarré en 2015 avec « Chasseurs d’Appart’ » et le service « Home Staging Virtuel® » marque et concept crée par ArchiDeco en 2009, avec comme point d’orgue la seconde saison de « Mieux Chez Soi » cet été.

Lors de ces dernières années le service « Home Staging Virtuel® » est monté en gamme en passant du visuel 3D pour aider un agent immobilier à dévoiler le potentiel d’un bien à vendre à des projets beaucoup plus complexes de films et d’animations 3D. Pour cette seconde saison de Mieux chez soi ce sont tout bonnement des milliers de visuels 3D et plus d’une centaine de films 3D qui ont été réalisés.

Aujourd’hui ArchiDeco continue de proposer son savoir-faire aux agents immobiliers que ce soit pour valoriser un bien immobilier ou bien pour aménager virtuellement des locaux commerciaux (partenariats nationaux avec les réseaux ORPI et l’Adresse pour relooker l’ensemble des agences immobilières). De plus depuis janvier 2021, de nouveaux services sont mis à disposition des promoteurs immobiliers qui peuvent profiter de l’expertise et de l’expérience acquise dans la création d’environnement 3D pour l’immobilier et M6.

4 chiffres clés

Près d’un français sur deux a réalisé des travaux chez lui en 2020. Dans l’avenir 57% d’entre eux souhaitent s’investir et investir pour rendre leur logement plus agréable. (sondage réalisé par Opinion Way)

81% des Français effectuent davantage d’achats mobilier et déco depuis le début de la pandémie, pour se sentir mieux chez eux (étude réalisée fin mai 2021 par l’IPEA et Esprit Meuble).

44 % des Français pratiqueraient le Do-It-Yourself pour leur décoration d’intérieur. (sondage Ipsos – Le journal de la maison novembre 2020)

Un bond de +4,7% À +5,7% est attendu en 2021 pour les ventes de meubles et de déco. Les confinements successifs ont eu pour effet de recentrer le consommateur sur son chez lui.

Retrouvez Mieux Chez Soi tous les soirs sur M6 à 18h40 ou en replay sur 6play