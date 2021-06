Yanport enrichit son moteur d’estimation des prix immobiliers à destination des pros de l’immo.

Yanport, l’expert de la data du marché immobilier résidentiel, enrichit un moteur unique d’estimation des prix immobiliers. S’appuyant sur les dernières avancées en matière de machine learning et sur l’un des plus gros entrepôts de données immobilières de France, ce moteur permet aux professionnels du secteur de disposer des caractéristiques les plus importantes pour distinguer le bien estimé d’un autre. Outre son exhaustivité et son haut niveau de précision, ce moteur a la particularité de mettre l’accent sur la transparence des données utilisées pour éviter le syndrome de ‘la boîte noire’ et de permettre aux utilisateurs de comprendre les estimations réalisées.

Des indicateurs uniques pour nourrir le moteur d’estimation

Le moteur d’estimation Yanport rassemble l’ensemble des technologies développées en propre par la start-up depuis sa création et intègre des indicateurs totalement uniques sur le marché.

En plus des données publiques fournies par la base DVF, l’INSEE et bien d’autres encore, Yanport collecte depuis 2014 l’ensemble des annonces immobilières publiées sur la plupart des sites immobiliers.

Particulièrement complexes à traiter, ces annonces sont dédupliquées, nettoyées puis traitées par les algorithmes propriétaires de Yanport pour en extraire les informations clés contenues dans les descriptions des biens et même dans les photos. Ce faisant, Yanport dispose d’éléments majeurs tels que la localisation exacte, le DPE, les équipements ou encore l’état du bien pour construire des indicateurs extrêmement précis sur les prix, les stocks ou encore les durées de publication qui viennent nourrir son moteur d’estimation.

Un moteur d’estimation performant et réaliste

L’estimation d’un bien immobilier est par nature relative aux autres biens, pour autant ce sont les caractéristiques propres à chaque bien qui influencent son prix. En s’appuyant sur les dernières avancées et outils de Data Science, le moteur d’estimation Yanport parvient à répondre à cette problématique.

A partir d’un prix médian sur une zone géographique précise, il détermine automatiquement quelles sont les caractéristiques les plus importantes (bien souvent l’emplacement en premier lieu) pour distinguer le bien estimé des autres et fixer une estimation de prix.

Et parce que le prix d’un bien immobilier, demandé lors de la mise en vente, n’est que rarement le prix de vente final du bien, le moteur d’estimation Yanport intègre les marges de négociation potentielles de chaque bien.

Yanport est ainsi en mesure de fournir pour chaque bien une estimation du prix demandé et, grâce au calcul des marges de négociation potentielles et la prise en compte des honoraires, une estimation du prix de vente final du bien. Couplé au moteur d’estimation de loyer, ce prix de vente permet d’obtenir facilement une estimation du rendement brut locatif.

Transparence totale et pédagogie pour éviter l’effet ‘boîte noire’

Dans un secteur qui génère un énorme volume de données difficilement exploitables, peu lisibles et souvent opaques, Yanport a fait le choix d’investir massivement dans la technologie pour fournir aux professionnels de l’immobilier une offre de services de data intelligence à la fois performante et transparente.

Le moteur d’estimation Yanport s’inscrit pleinement dans cette démarche en s’appuyant sur des technologies à la pointe du machine learning tout en évitant l’effet « boîte noire ». Ainsi, pour chaque estimation les résultats sont expliqués et accompagnés de metrics détaillées pour un maximum de transparence. Dans la même veine, et parce que même les outils les plus à la pointe ne sont pas infaillibles, le moteur d’estimation indique systématiquement l’erreur moyenne potentielle et fournit un indice de fiabilité permettant de comprendre le calcul de prix proposé.