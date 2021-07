Décoration : Et si on prenait un verre autour de la piscine de Frank Genser ?

On ne s’en lasse pas … Le célèbre designer Français, Franck Genser, qui aime bouleverser les codes du mobilier a eu l’idée de créer une table basse piscine turquoise en bronze, inspirée de Portrait of an Artist de David Hockney. Profitez-en !

Dans son atelier de création à Paris, entouré une dizaine de designers, d’architectes d’intérieur et d’artisans d’art, Frank Genser aime jouer avec les formes, les fonctions du mobilier et leur environnement. De son imagination est née une table basse en bronze à patine bleue et or. Sur le plateau, la patine à chaud est nuancée pour figurer parfaitement les reflets de l’onde dans une piscine. 4 pieds dorés, échelles de piscine, traversent la surface pour compléter cette table onirique, d’inspiration surréaliste.

Covid design décalé et ludique …

« Autour de la Piscine », Franck Genser invite à se rafraîchir, prendre un verre, hors du quotidien.

Un design décalé et ludique qui convainc par la puissance des matériaux et la qualité d’éxécution. Il déménage ses convives, les libère de la contrainte de la table, pour les installer dans une ambiance décalée. Le jeu des mots envahit le réel. Cette table offre un moment d’évasion vers un imaginaire surréaliste.

Le bronze, surface bactéricide s’inscrit dans le souci de l’artiste de traiter la question sanitaire. Cette oeuvre fait partie de la série « Covid Design ».

En détail …

Plateau bleus de mer et échelles jaune or

Octobre 2019.

1010 x 590 x 275 mm.

12 000 € HT