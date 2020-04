Décoration, rénovation : 4 astuces pour rendre votre maison plus verte

A l’occasion de la 50ème journée de la Terre, la plateforme Houzz a recueuilli quelques astuces pour rendre sa maison plus verte.

A l’occasion de la 50ème journée de la terre terre, le site dédié à la décoration, l’aménagement et la rénovation Houzz.fr, la recueilli quelques astuces pour rendre sa maison plus verte selon les tendances observées sur la plateforme.

Privilégiez les matériaux naturels

Cela ne fait aucun doute : nombreux sont ceux qui cherchent à faire des efforts pour adopter un mode de vie plus eco-friendly, notamment au sein de la communauté Houzz, en privilégiant les matériaux naturels et durables lors de leur rénovation. Selon la dernière étude Houzz & la Maison effectuée auprès de 11 000 participants, il y a une certaine sensibilité au sujet : près d’un répondant sur cinq (18 %) ont priorisé l’intégration des matériaux écologique.

Le bois et la pierre sont, par exemple, deux matières très présentes dans les intérieurs les plus populaires qui, en plus de leur aspect écologique, ont l’avantage d’offrir de multiples propriétés esthétiques. Pour le bois, privilégiez la certification FSC (Conseil de Soutien de la Forêt) qui assure que la production de bois respecte les procédures garantissant la gestion durable des forêts.

Invitez la nature chez soi

Selon la même étude Houzz & la Maison, 54 % des répondants ont prévu des projets de décoration. Quoi de mieux qu’utiliser la nature comme inspiration ? Hormis les matières naturelles tel le bois ou la pierre, le végétal est un autre élément incontournable qui donne un air d’oasis aux intérieurs et qui encourage le bien-être. Si nous n’avons pas la main verte, nous pouvons opter pour des papiers peints imitant la nature et qui préservent les matières premières.

Pensez à l’essentiel

De plus en plus de professionnels de la maison et de propriétaires sont plus attentifs au provenance des matériaux, favorisent le second main, et choisissent des meubles de rangements fonctionnels pour ranger uniquement ce dont ils ont besoin. En effet, la recherche du terme “rangement” a augmenté de 92 % sur la plateforme Houzz.fr par rapport à la même période l’an dernier.

Il est ainsi important de revenir aux essentiels pour éviter la surconsommation et le surchargement chez soi. À ce sujet, les décorateurs d’intérieur sur Houzz.fr conseillent de garder ses espaces aérés en favorisant le mobilier modulable pour optimiser son espace.

La smart home

Réduire sa consommation énergétique est un sujet important pour la communauté Houzz. En effet, selon la dernière étude de Houzz & la Maison, pour 41 % des rénovateurs, il était important d’améliorer l’efficacité énergétique. Selon l’ADEME, lorsque la consommation énergétique est bien gérée, vous pouvez économiser jusqu’à 25 % de vos coûts.

Pour réguler la température, les propriétaires sur Houzz ont installé des thermostats connectés (19 %, selon l’étude Houzz & la maison 2019). L’automatisation des thermostats donne la possibilité de définir des températures à maintenir ce qui permet d’optimiser sa consommation énergétique.