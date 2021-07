Christophe Pinault (Ma Deuxième Maison) : « Un lieu de vie au delà d’une résidence secondaire »

La location saisonnière c'est prioritaire quand on achète une résidence secondaire

Mon Podcast Immo reçoit Christophe Pinault, président du Directoire de la Banque Régionale, au micro de Fred Haffner

Une nouvelle plateforme pour ceux qui veulent investir dans une résidence secondaire : « Ma deuxième maison », créée par la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire. Christophe Pinault, le président du Directoire de la Banque Régionale présente ce nouveau service à Fred Haffner pour Mon Podcast Immo.

Mon Podcast Immo : Quel est l’intérêt pour une banque de se lancer dans la proptech ?

Christophe Pinault : Nous sommes une banque régionale qui fait partie du 2e groupe bancaire français, BPCE. L’intérêt pour une banque régionale est de s’intéresser à son territoire, il se trouve que celui de la Bretagne et des Pays de la Loire possède la zone littorale la plus développée de France, avec presque 3 000 kilomètres de côtes.

Le marché de la résidence secondaire est un marché très développé sur notre territoire, c’est la raison pour laquelle nous avons souhaité adresser ce marché de façon plus spécifique.

Mon Podcast Immo : Que trouve-t-on sur cette plateforme ?

Christophe Pinault : madeuxiememaison.fr s’adresse aussi bien aux acquéreurs qu’aux propriétaires. Nous travaillons pour développer des relais de croissance, des activités en proximité de nos activités historiques traditionnelles en lien avec notre territoire.

Nous menons des groupes de réflexion au sein de notre établissement et il y a environ 2 ans, nous nous sommes posé la question de savoir comment s’adresser au marché de la résidence secondaire. Nous avons réalisé une étude de marché mettant en exergue que sur la Bretagne et les Pays de la Loire, il y a un peu plus de 50 0000 résidences secondaires, ce qui représente un marché extrêmement important.

Lorsque la crise sanitaire est intervenue, nous nous sommes rendu compte que, au-delà de la résidence secondaire, les particuliers cherchaient un deuxième lieu de vie.

L’idée est d’accompagner les clients dans l’acquisition de cette résidence secondaire.

Mon Podcast Immo : Depuis la crise sanitaire, la Bretagne et les Pays de la Loire sont les régions visées par les personnes souhaitant fuir les grandes villes …

Christophe Pinault : Absolument. Nous n’avions pas prévu cette extension à l’origine, mais elle vient à point nommé pour alimenter cette activité nouvelle. Nous accompagnons les acquéreurs et les propriétaires dans la gestion ou dans l’acquisition d’un bien.

Lors de notre étude, nous avons constaté de nombreux freins à l’acquisition tels que la recherche du bien, son financement, son assurance, la réalisation des travaux et sa gestion…

La gestion est la grande inquiétude empêchant les particuliers de franchir le pas de l’accession à la propriété d’un deuxième bien.

Mon Podcast Immo : Sur votre plateforme, vous proposez tous les services possibles et nécessaires pour le propriétaire et l’acquéreur. Dites-nous en plus…

Christophe Pinault : A la caisse d’épargne Bretagne Pays de Loire, nous avons cette approche qui consiste à se concentrer sur notre cœur de métier. Nous faisons ce que nous savons bien faire (financer et assurer), pour le reste, nous nous associons avec les meilleurs professionnels.

Nous travaillons avec Mon Chasseur Immo, qui chasse le bien et gère l’intermédiation entre l’acquéreur et le vendeur, avec Allô Diagnostic, pour ce qui concerne les diagnostics réglementaires, avec Archive Visor qui accompagne les travaux de A à Z. Enfin nous sommes associés à Nextories, une entreprise qui permet d’aider les gens à déménager.

Nous avons pris une participation chez OMMi, une start-up acteur faisant de l’intermédiation dans la gestion, elle gère le bien et aide le particulier à rentabiliser ce bien.

Mon Podcast Immo : madeuxiememaison.fr peut-elle être amenée à s’adresser à d’autres caisses régionales ?

Christophe Pinault : Aujourd’hui, nous nous intéressons uniquement à notre région, Bretagne Pays de la Loire.

La plateforme est accessible à tous et nous élargirons notre service au-delà de notre région au fil du temps, si nécessaire.

Mon Podcast Immo : Quel est votre modèle économique ?

Christophe Pinault : Notre modèle consiste à ce que chacun se rémunère sur sa propre prestation. Selon moi, c’est le bon modèle de partenariat pour qu’il soit pérenne et de qualité.

Mon Podcast Immo est un podcast quotidien et indépendant, produit par MySweetImmo.com. Pour le soutenir, Mon Podcast Immo est un podcast quotidien et indépendant, produit par MySweetImmo.com. Pour le soutenir, abonnez-vous et laissez des étoiles ou des commentaires sur votre plate-forme de podcast préférée.