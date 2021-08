Thomas Venturini (Liberkeys) : Ce que la loi climat change pour les investisseurs

Mon Podcast Immo reçoit Thomas Venturini, Président de Liberkeys, au micro de Fred Haffner

La loi Climat et résilience va changer beaucoup de choses pour les propriétaires bailleurs, notamment pour les propriétaires de logements mal isolés, les « passoires thermiques ». Thomas Venturini, Président de Liberkeys, détaille ces changements et donne des conseils aux investisseurs concernés.

Mon Podcast Immo : Qu’est-ce que Liberkeys ?

Thomas Venturini : Liberkeys est une solution immobilière alliant humain et technologie. Elle s’occupe de la vente de votre logement de A à Z.

Nous réfléchissons à un développement à l’ouest, vers Rennes, Bordeaux, Nantes, Toulouse.

Mon Podcast Immo : Quels sont les impacts de la loi climat sur les projets immobiliers des Français ?

Thomas Venturini : L’impact est négatif, surtout pour les investisseurs au niveau des loyers et des mises en location des logements. La loi climat impacte, dans tous les cas, l’ensemble du parc immobilier, étant donné qu’en fonction de la notation du diagnostic de performance énergétique il va y avoir des restrictions ou des obligations particulières.

Mon Podcast Immo : Quelles sont les obligations les plus contraignantes ?

Thomas Venturini : La plus contraignante reste l’interdiction de la location pour toutes les passoires thermiques avec une consommation annuelle qui dépasse les 400 KW/h, qui était d’ailleurs l’un des points de friction principaux entre l’Assemblée nationale et le Sénat.

Pour les interdictions de location, le calendrier est le suivant : à partir de 2025 tous les logements notés G sont interdits à la location, à partir de 2028 tous les logements notés F et à partir de 2034 tous les logements notés E. L’impact est fort pour un investisseur ou un propriétaire bailleur qui souhaite mettre son bien à la location.

Il y a une nuance à apporter, ce n’est pas juridiquement impossible d’interdire la location, c’est simplement que les logements ne sont plus considérés comme décents et donc le locataire peut se retourner contre son propriétaire.

Mon Podcast Immo : Entre 2021 et 2034, on a le temps de faire de la rénovation et d’améliorer ces biens…

Thomas Venturini : Effectivement, mais ce laps de temps est quand même court. En effet, il y a d’autres obligations, comme les loyers gelés dans les passoires thermiques. Si un logement est F ou G et fait objet d’une nouvelle location, le propriétaire bailleur ne pourra pas augmenter le loyer. Il y a aussi des obligations aux propriétaires à réaliser des audits énergétiques dès 2022, plus lourds que les DPE, pour les biens de classe F et G (2025 pour les classes E et 2034 pour les classes D).

Mon Podcast Immo : Voyez-vous des impacts positifs à cette loi climat ?

Thomas Venturini : Il y a des opportunités, en effet, l’État va mettre en place des aides pour permettre la rénovation énergétique. La loi créée un service public de la rénovation énergétique gratuit, une sorte de guichet d’informations et de conseils animé par l’État, qui conseille les ménages souhaitant réduire leurs factures énergétiques. L’Accompagnateur Rénov’ agréé par l’État va permettre de délivrer des Primes Rénov’ pour les rénovations énergétiques auprès des particuliers.

Mon Podcast Immo : Quels conseils donner à des investisseurs, des propriétaires bailleurs ?

Thomas Venturini : N’attendez pas ! Si vous êtes propriétaire bailleur et que souhaitez vendre votre bien immobilier car vous ne souhaitez pas le rénover, il faut le mettre le plus tôt possible en vente, avant la mise en application réelle de cette loi.

Pour les investisseurs, je vous conseille d’aller vers cette typologie de biens, qui va être remise sur le marché par les propriétaires bailleurs ne souhaitant pas faire de travaux. Il y aura pas mal de réductions de prix sur les biens et donc une opportunité de les acheter, d’effectuer des travaux, de gagner de la valeur dans son patrimoine et de les mettre à la location, ce qui va dans le sens de la loi climat et résilience (ayant pour but de rénover et d’améliorer les performances énergétiques du parc immobilier en France).

