ULI Europe Awards : Le site lisboète LX Factory de Keys REIM récompensé

LX Factory, destination emblématique de Lisbonne, a reçu le prestigieux prix « ULI Europe Award for Excellence » qui récompense chaque année 5 projets immobiliers remarquables en Europe.

LX Factory, lieu mixte emblématique de l’immobilier culturel et tertiaire

Situé au pied de l’emblématique pont du 25-Avril, au sein du quartier Alcantara de Lisbonne, LX Factory est une ancienne fabrique textile datant du XIXe siècle, qui servait autrefois d’entrepôts et de gare fluviale. Les docks d’Alcantara ont laissé place à un lieu de vie de 25 000 m² très prisé par la jeunesse et les familles lisboètes ainsi que les touristes.

Ce hub créatif, propriété de Keys REIM depuis 2018, se différencie par sa mixité d’usages. Il regroupe divers commerces et artisans (cave à vin, créateurs locaux, vêtements, librairie, salon de coiffure et espace beauté), des activités culturelles, en collaboration avec des street-artistes comme Banksy, C215, JonOne ou Invader, mais également des espaces de coworking et d’accueil de start-up, un hôtel, ainsi que trois bars et restaurants.

« LX Factory est un projet ambitieux et créatif qui a transformé un ancien site industriel en un quartier animé de la ville de Lisbonne », résume l’Urban Land Institute.

La ville de Lisbonne prévoit désormais d’utiliser la locomotive créée par LX Factory pour réaménager et développer le quartier d’Alcantara. Le plan d’urbanisation de la ville a acté que 80 000 m² de terrains voisins de LX Factory seront reconvertis en opérations mixtes (résidentielles et tertiaires), dont 15 000 m² hors sol seront dédiés à l’extension du site de LX Factory.





L’anticipation des tendances immobilières de Keys REIM récompensée

En tant que propriétaire et gestionnaire du site depuis 2018 via l’un de ses fonds, l’investisseur immobilier Keys REIM a structuré la gestion immobilière et locative de LX Factory, créant entre chaque activité des synergies structurantes.

« Cet ULI Award, qui récompense un hub culturel et tertiaire innovant, témoigne de la capacité de Keys REIM à identifier les tendances immobilières émergentes et les nouveaux usages de la ville », déclare Pierre Mattei, CEO et cofondateur de Keys REIM.

Pour identifier et concevoir des actifs immobiliers aux usages mixtes en phase avec les besoins des citadins, Keys REIM s’appuie sur la prospective urbaine de son département R&D « Curiosity is Keys ». Keys REIM a par exemple défini en 2020 un programme d’exploitation centré sur l’alimentation et le bien-être (yoga, escalade, ferme urbaine, bar à jus…) pour la réhabilitation de la Halle G1 de l’ancienne usine Fives Cail de Lille ou construit en 2021 un programme mixte Bureaux / Commerces / Hôtellerie à Quai des Caps dans le nouveau quartier des Bassins à Flot à Bordeaux.

Un événement qui récompense des projets immobiliers exceptionnels

Créés en 2020 par l’Urban Land Institute, les ULI Europe Awards for Excellence récompensent chaque année les « meilleures pratiques de l’immobilier » en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. Selon l’ULI, les projets lauréats de 2021 ont démontré leur capacité à répondre aux « défis immobiliers imposés par la pandémie » de Covid-19 grâce à des bâtiments « flexibles et résilients » et à une « approche prospective du développement immobilier ».