Vacances : Quel est le Top 10 des destinations les plus « dog friendly » de l’été ?

Crise sanitaire et déconfinement : Plus de 8 Français sur 10 veulent partir en vacances

Si partir en vacances, changer d’air nous fait du bien c’est aussi le cas pour nos animaux de compagnie… eux aussi ont besoin de voir autre chose, de lâcher prise, jouer, se détendre et profiter de l’attention de toute la famille… Mais ce n’est pas toujours évident de trouver la destination la plus dog friendly !

Quelle frustration que d’arriver à l’entrée de la plage et réaliser que les chiens n’y sont pas autorisés et d’autant plus quand nos loulous adorent jouer dans l’eau !

Pour éviter toute mauvaise surprise, Ultra Premium Direct, pionnier de la vente d’alimentation premium pour chiens et chats « direct-to-consumer » dresse la liste des 10 destinations les plus « dog friendly » de l’été*. Pour cela, rien de plus simple, on commence par repérer les plages ouvertes à notre fidèle compagnon et ensuite il ne reste plus qu’à trouver un logement qui autorise leur présence. Les plus organisés se feront également livrer les gros sacs de croquettes directement sur place pour voyager plus léger et ensuite bonjour les vacances de rêve avec toute la famille !

Où partir en vacances avec son chien ?

Le pourtour méditerranéen s’avère sans conteste une région amoureuse des chiens ! Si Nice et Montpellier sont en tête du palmarès 30 Millions d’amis des villes où il fait bon vivre avec son chien, d’autres villes de la côte s’avèrent idéales pour des vacances dog-friendly.

Le top : les Iles de Lérins à Cannes

Et la palme d’or revient aux Iles de Lérins à Cannes qui à elles seules (St Honorat et Ste Marguerite) comptabilisent 28 plages où les chiens sont autorisés. Le seul bémol est que l’on ne trouve pas de logement sur ces îles, il faut donc rentrer au port de Cannes pour y trouver le gîte idéal. Mais qu’importe, car pour des vacances en août il y a encore l’embarras du choix !

Deuxième place : La Tranche-sur-Mer

Les îles cannoises sont suivies par la station balnéaire vendéenne de La Tranche sur Mer. Si les plages y sont nombreuses, attention car la ville est victime de son succès et il ne reste presque plus de logements disponibles qui autorisent les animaux. Enfin, le podium se ferme avec les îles du Frioul, rattachées à Marseille. Tout comme les îles de Lérins, aucun logement n’est disponible directement sur l’île mais il est encore tout à fait possible de trouver dans les autres quartiers de la cité Phocéenne (29 hébergements acceptant les animaux sont encore disponibles).

Saint Jean-de-Mont sur la Côte Atlantique

Si les plages de Méditerranée tirent leurs épingles du jeu, que les amoureux de l’Atlantique ne s’inquiètent pas pour autant car ils trouveront tout de même facilement leur bonheur à Soustons ou encore à Saint Jean-de-Mont.

*Méthodologie : Classement établi selon les villes qui disposent du plus grand nombres de logements (source Likibu.fr – données extraites au 30 juin 2021 avec le filtre « animaux acceptés » pour la période du 14 au 28 août) et de plages (source plage.tv – données extraites au 30 juin 2021) qui acceptent les chiens.