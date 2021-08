Hélène Ferrari (les-pi.fr) : Connaissez-vous les « prestataires immobiliers » ?

Mon Podcast Immo reçoit Hélène Ferrari, Fondatrice de les-pi.fr, au micro de Fred Haffner

Vous connnaissiez les agents immobiliers, les mandataires, les néo-agents… Voici les P.I., les prestataires immobiliers. Hélène Ferrari, qui vient de fonder sa marketplace, explique son concept.

Mon Podcast Immo : Vous avez créé très récemment une plateforme qui s’appelle « Les P.I », qu’est-ce que cela signifie ?

Hélène Ferrari : L’acronyme P.I signifie Prestataire Immobilier, c’est le nouveau métier complémentaire de l’ancien métier des agents immobiliers.

Mon Podcast Immo : Qu’est-ce qui vous différencie des néo agences, des agences hybrides et des réseaux de mandataires ?

Hélène Ferrari : Tous les business dont vous avez parlé sont dans le cadre de la loi Hoguet, c’est à dire que toutes ces personnes travaillent en mandat. Les P.I sont un nouveau métier dans le sens où ils ne rentrent pas dans le cadre de la loi Hoguet, les prestataires immobiliers sont des indépendants, ils ne sont pas mandataires et donc ne travaillent pas en mandat.

Mon Podcast Immo : C’est ici que vous employez le terme de marketplace ?

Hélène Ferrari : Absolument, puisque « les-pi.fr » c’est une marketplace où les particuliers vont aller chercher un service ou un conseil dont ils ont besoin, à la carte et sans commission d’agence.

Mon Podcast Immo : Comment cela fonctionne ?

Hélène Ferrari : La Marketplace offre 2 innovations. La première, c’est effectivement des services à la carte. Vous, en tant que particulier, vous avez besoin d’une vidéo, vous avez besoin d’une visite virtuelle, vous avez besoin de plan métré pour vendre par vous-même votre maison, vous allez acheter sur cette marketplace, ce service.

La deuxième innovation c’est que la plateforme forme des professionnels à la délivrabilité de ces services. La plateforme vous met automatiquement en relation avec un P.I que vous choisissez, en fonction de votre emplacement, en fonction de sa notation… vous choisissez votre P.I qui vient à vos côtés, chez vous, vous délivrez le service que vous avez acheté.

Mon Podcast Immo : Le P.I fait-il le même travail qu’un agent immobilier ?

Hélène Ferrari : Pas du tout, puisqu’un agent immobilier travail sur l’offre produit, il travaille sur le bien, alors que le P.I travaille avec la personne, c’est à dire qu’il va aider la personne à vendre par elle-même avec des outils, avec des services, avec des conseils, qui va lui dispenser, et que cette personne va acheter à la carte.

L’agent immobilier, travaille avec un mandat, qui est un produit (une maison, un appartement, un terrain, …) et prend tout en charge : la communication, faire l’annonce, mettre le bien en ligne, aller chercher les clients…

Ça c’est la méthode traditionnelle, aujourd’hui, nous ne sommes plus du tout là-dedans, je souhaite rendre les choses beaucoup plus accessibles, beaucoup plus simples et surtout je veux faire bénéficier les particuliers du choix qui leur est offert, de ne payer que ce dont ils ont besoin.

L’idée a été de segmenter toutes les compétences d’un A-I et de les vendre indépendamment les unes des autres de façon la plus professionnelle possible.

Mon Podcast Immo : Le catalogue des prestations est rempli d’options, ce ne sont pas des packages. Selon vos calculs, combien coûte l’ensemble des options pour vendre un trois pièces ?

Hélène Ferrari : Nous avons établi un barème en 4 points, si votre bien fait de 0 à 60 m², vous allez payer X, s’il fait de 60 m² à 150 m², vous allez payer Y…

Le prix des packs est fonction du nombre de mètres carrés de votre bien.

Pour un 3 pièces, admettons qu’il mesure 100 m², vous allez payer pour le pack complet 1490€.

Mon Podcast Immo est un podcast quotidien et indépendant, produit par MySweetImmo.com. Pour le soutenir, Mon Podcast Immo est un podcast quotidien et indépendant, produit par MySweetImmo.com. Pour le soutenir, abonnez-vous et laissez des étoiles ou des commentaires sur votre plate-forme de podcast préférée.