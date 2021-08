Charlotte Raffin Bénac et Antoine Garat : Le nouveau duo du viager à Toulouse

Proprietes-privees.com crée sa branche Viager et forme 20 premiers conseillers pour rendre le viager plus accessible

Viagimmo, réseau national d’agences immobilières spécialisées dans le viager (libre ou occupé), la vente à terme et la nue-propriété poursuit son développement et ouvre une nouvelle agence à Toulouse. Celle-ci est dirigée par le duo toulousain formé par Charlotte Raffin Bénac et Antoine Garat.

Diplômée d’un master en droit privé, durant 10 ans Charlotte Raffin Bénac a été juriste pour « Enfance en danger », un service du Conseil départemental de la Haute-Garonne. Souhaitant se réorienter, elle décide de réaliser un bilan de compétences qui confirme ses qualités d’écoute et d’empathie et son envie d’entreprendre. Sensible à la problématique des seniors, elle décide alors de s’orienter vers la transaction viagère.

Deux profils complémentaires

Antoine Garat, diplômé d’une licence de commerce et d’un master en gestion des entreprises, est issu du secteur de la grande distribution. Suite à un changement d’orientation, il devient entrepreneur dans le milieu du sport puis de la promotion immobilière. Curieux et attentif aux mutations de notre société, en 2020 il s’intéresse au viager. Conscient des atouts de cette transaction, il décide de devenir expert-viagériste.

Ayant des profils et compétences complémentaires les deux Toulousains s’associent et ouvrent leur 1ère agence Viagimmo dans le cœur historique de la ville rose.

Améliorer le quotidien des séniors

« Bien qu’ancien, le dispositif du viager est en adéquation avec les problématiques de notre société actuelle. Grâce au viager, nous souhaitons permettre aux seniors d’améliorer leur quotidien par la perception de revenus complémentaires, et favoriser l’accès la propriété – qui est de plus en compliqué – pour de nombreux ménages » soulignent Charlotte Raffin Bénac et Antoine Garat.

Le réseau est déjà présent aux Sables-d’Olonne, Bordeaux, Nantes, Lille, Versailles, Orléans, Saint-Malo, Rouen, Vannes, Tours, Paris 15, Montélimar, Rueil-Malmaison, Toulon, Le Touquet, Saint-Gilles-Croix-de-Vie et de nouvelles ouvertures sont prochainement prévues, DOM-TOM inclus.