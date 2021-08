Jean-Baptiste Dhuiege (Icare Home) : Une solution de location saisonnière pour les propriétaires et prestataires

Quelle différence de régime fiscal entre une location vide et une location meublée ?

Be My Home, la conciergerie éco-responsable qui sublime la location saisonnière à Lyon

Mobile-home : Un contrat de location d'un emplacement pour un an n'est pas abusif

Mon Podcast Immo reçoit Jean-Baptiste Dhuiege, Fondateur d’Icare Home

Jean-Baptiste Dhuiege a créé Icare Home, il explique à Fred Haffner le fonctionnement de cette plateforme qui met en relation les propriétaires de locations saisonnières et les prestataires de services (accueil, ménage, etc.).

Mon Podcast Immo : Les locations saisonnières ont-elles bien fonctionné cette année en France ?

Jean-Baptiste Dhuiege : Cette année, particulièrement, il y a une recrudescence des demandes de locations. En effet, les Français n’ayant pas pu partir à l’étranger se sont reportés sur les locations en France. Icare Home connaît une augmentation significative depuis le mois de mai.

Mon Podcast Immo : Peut-on imaginer que cela se prolonger avec tous ceux qui partent hors vacances scolaires, en septembre par exemple ?

Jean-Baptiste Dhuiege : En septembre, cela risque d’être un peu différent, puisque les annonces gouvernementales sont en train de changer et qu’il y aura un reconfinement partiel possible. Contrairement à juillet / août où nous avions des locations programmées de longue date, on se retrouve avec des locations de dernière minute.

Mon Podcast Immo : Comment définiriez-vous Icare Home ?

Jean-Baptiste Dhuiege : Icare Home est une plateforme qui reprend partiellement le principe d’une conciergerie, en effet, la conciergerie prend en compte la location de l’appartement, tandis que nous venons en complément de celle-ci.

Nous ne remplaçons pas les conciergeries, cependant, nous remplaçons toute la logistique faisant partie de la conciergerie.

Mon Podcast Immo : Quelles sont vos offres de prestation ?

Jean-Baptiste Dhuiege : Icare Home s’occupe des arrivées, des départs, mais aussi du linge de maison, du ménage (inter locatif et à l’heure). Notre plateforme offre la possibilité de gérer les cautions, de régler les locations et les taxes de séjour.

Mon Podcast Immo : Si un propriétaire souhaite mettre en location saisonnière son bien sur votre plateforme, ça lui coûte combien ?

Jean-Baptiste Dhuiege : L’utilisation de la plateforme, en tant que propriétaire ou en tant que prestataire, n’a aucun coût tant que vous ne commandez pas de service.

Le prix d’un service dépend de ce que vous allez demander. Par exemple, un ménage inter location coûte 35€ pour un petit appartement de 30 m². À partir de là, votre demande est envoyée dans le réseau complet Icare Home et un de nos prestataires accepte la prestation.

Mon Podcast Immo est un podcast quotidien et indépendant, produit par MySweetImmo.com. Pour le soutenir, Mon Podcast Immo est un podcast quotidien et indépendant, produit par MySweetImmo.com. Pour le soutenir, abonnez-vous et laissez des étoiles ou des commentaires sur votre plate-forme de podcast préférée.