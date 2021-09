Gagnez une nuit chez Rosa Bonheur, Jean Cocteau et Alexandre Dumas

Airbnb et trois artistes contemporains, Pénélope Bagieu, Gaël Faye et Vincent Darré, proposent aux heureux gagnants d’un jeu-concours une nuit dans les demeures de trois artistes français historiques : le château de Rosa Bonheur, la maison de Jean Cocteau et le château de Monte-Cristo, d’Alexandre Dumas. Tentez votre chance !

Airbnb s’associe à un collectif d’artistes et des sites historiques d’Île-de-France pour proposer une expérience culturelle unique, à la (re)découverte des richesses du patrimoine artistique francilien. Concrètement, « La Relève » incarnée par Pénélope Bagieu, dessinatrice de bande dessinée et autrice, Gaël Faye, auteur-compositeur-interprète, rappeur et écrivain et Vincent Darré, designer et architecte d’intérieur, tous trois artistes contemporains profondément inspirés par les travaux de leurs illustres aînés, permettront aux heureux gagnants de ce jeu-concours de passer une nuit hors du temps dans le château de Rosa Bonheur, la maison de Jean Cocteau ou encore le château de Monte Cristo d’Alexandre Dumas.

Comment Participer au jeu-concours ?

Le concours est ouvert aux résidents français du 7 septembre au 12 septembre. Pour participer, nous vous invitons à vous rendre sur airbnb.com/larelève. Trois gagnants – un pour chaque lieu – seront sélectionnés. L’intégralité du règlement du jeu-concours est accessible sur airbnb.com.

Au-delà de la nuit proposée dans ces maisons d’artistes, les heureux élus auront l’opportunité de déguster un repas gastronomique et de participer à une visite privée des lieux réalisée par les conservatrices et directrices de chaque musée : Katherine Brault pour le château de Rosa Bonheur, Muriel Genthon pour la maison de Jean Cocteau et Frédérique Lurol pour le château de Monte-Cristo, demeure d’Alexandre Dumas. A la fin de cette soirée très spéciale, les gagnants se retireront dans leur chambre pour un mémorable séjour.

Pénélope Bagieu ouvre les portes de l’atelier de Rosa Bonheur le 24 septembre, en Seine-et-Marne

Deux heureux gagnants auront l’opportunité de passer une nuit dans l’atelier qui a vu naître les œuvres les plus célèbres de Rosa Bonheur. Reconnue dans le monde entier comme la plus grande peintre animalière de son temps, Rosa Bonheur fut aussi la première femme artiste à être décorée de la Légion d’honneur par l’Impératrice Eugénie lors d’une visite dans son atelier. Le temps d’une soirée exceptionnelle, Pénélope Bagieu invitera les voyageurs à la redécouverte de l’univers de cette femme en avance sur son époque.

« Rosa Bonheur fut une pionnière dans bien des domaines et a montré le chemin pour plusieurs générations de femmes artistes. Je suis fière de contribuer à raviver sa mémoire et à transmettre son héritage aux générations actuelles au travers de ce projet. »

Pour tous ceux qui n’auraient pas la possibilité de vivre cette nuit unique, Pénélope Bagieu proposera également une expérience en ligne sur Airbnb autour de l’art et de l’héritage de Rosa Bonheur le 28 septembre 2021. Cliquez sur ce lien pour réserver l’expérience.

Vincent Darré rend hommage à Jean Cocteau et décore la chambre qui accueillera deux chanceux le 25 septembre dans l’Essonne.

Figure emblématique de l’avant-garde parisienne du XXème siècle, Jean Cocteau aimait se retirer dans sa maison de Milly-la-Forêt pour se retrouver au calme, loin de l’agitation citadine et recevoir ses amis artistes. Pendant une nuit, deux gagnants auront l’occasion de se glisser dans l’intimité de « l’enfant terrible » qui a tant marqué l’histoire et la culture française. Le designer et décorateur Vincent Darré rend un hommage tout particulier au poète en décorant entièrement une des chambres de peintures murales, un clin d’œil à celles réalisées par Jean Cocteau dans la Chapelle Saint-Blaise des Simples

« Depuis mon adolescence, ma fascination pour Jean Cocteau est omniprésente, il est pour moi un mentor, je m’en inspire dans mes créations. Je me sens proche de lui par son travail pluridisciplinaire. Comme lui, je suis un touche-à-tout qui s’enthousiasme pour tous les projets inhabituels. Me retrouver à Milly la forêt, c’est comme traverser le miroir de la poésie. »

A la découverte du château d’If d’Alexandre Dumas le 16 octobre dans les Yvelines avec Gaël Faye

A quelques kilomètres de la capitale, sur les bords de la Seine, la commune de Port-Marly abrite la propriété historique d’Alexandre Dumas : le célèbre château de Monte-Cristo et son château d’If, au style néo-gothique, qui fut un temps le havre de paix privilégié par Alexandre Dumas pour écrire ces récits. Encore peu connu du grand public, les portes de son bureau seront ouvertes pour la toute première fois afin de permettre à deux amoureux de littérature de se plonger dans l’univers de cet artiste et des protagonistes des 88 ouvrages, dont les titres sont gravés dans la pierre du château.

« Alexandre Dumas m’a fait frémir, m’a ému, m’a fait rire. Ses mots arrivent en flot continu et vous happent et vous entraînent dans son univers. Et on se retrouve à 10, 25 ou 60 ans blottis sous la couverture, à suivre avidement les aventures de ses héros humains et magnifiques ! Découvrir son château où loge son cabinet d’écriture m’a fait voyager dans mes émotions d’alors. Ma relation à Alexandre Dumas est viscérale et haletante, je suis heureux de le mettre en lumière. »