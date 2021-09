MDB Academy, organisme de formation qui professionnalise le métier de marchands de biens …

Comme il s’agit d’une profession non réglementée, n’importe qui peut devenir marchand de biens du jour au lendemain, sans aucune formation ! Pourtant, il faut un grand nombre de compétences pour pratiquer cette activité dans les règles de l’art. Je veux professionnaliser cette branche et redorer le blason du métier de marchand de biens auprès des particuliers, mais également des autres professionnels de l’immobilier (banques, agences immobilières etc.).

Incompétences, voire escroqueries…Pour en finir avec la mauvaise réputation des marchands de biens, Yoni a créé la MDB Academy (seul organisme de formation certifié Qualiopi consacré au métier de marchand de biens)!

L’activité de marchand de biens immobiliers a très mauvaise réputation. Ce secteur, qui se développe de plus en plus, souffre d’un manque d’encadrement qui ouvre la porte à de nombreux abus. Dans ce “far west”, l’expérience des vendeurs et des acheteurs peut donc aussi bien être excellente que catastrophique, selon le degré de professionnalisme qu’aura eu leur interlocuteur.

Incompétences, voire escroqueries… Les motifs de plaintes se multiplient car de nombreux marchands de biens font n’importe quoi : dégradation des biens via des découpes sauvages ou encore arnaques de particuliers crédules et peu informés (ex : promettre des prix excessifs à des propriétaires, les laisser attendre de nombreux mois puis leur annoncer une baisse de prix drastique une fois qu’ils sont coincés et pressés de vendre).

C’est pour en finir avec cette situation que Yoni, 37 ans, titulaire d’une triple licence de philosophie, économie et science politique et marchand des biens depuis 2015, a fondé la MDB Academy, seul organisme de formation certifié Qualiopi à proposer des formations complètes et détaillées destinées aux personnes souhaitant devenir marchand de biens immobiliers.

« Comme il s’agit d’une profession non réglementée, n’importe qui peut devenir marchand de biens du jour au lendemain, sans aucune formation !, explique-il. Pourtant, il faut un grand nombre de compétences pour pratiquer cette activité dans les règles de l’art. » Et il précise que son objectif est de “professionnaliser cette branche et redorer le blason du métier de marchand de biens auprès des particuliers, mais également des autres professionnels de l’immobilier (banques, agences immobilières etc.).”

Une idée qui trottait dans la tête de Yoni depuis 2018

L’idée de la MDB Academy est née en 2018, suite à la suggestion d’un ami qui lui conseille d’allier pédagogie et immobilier en créant une activité à son image.

Yoni lance alors ses premières formations en ligne et crée sa chaîne YouTube pour en faire la promotion. Le succès est vite au rendez-vous !

Aujourd’hui, la MDB Academy a déjà formé des centaines de personnes aux quatre coins de la France et leur a permis de réaliser leur projet professionnel en toute sécurité et dans le respect de la réglementation.

Son ambition : rester l’organisme de formation N°1 en France pour les personnes désireuses de devenir marchand de biens en s’imposant comme une référence en termes de qualité d’enseignement, en ligne comme en présentiel.

Offrir du contenu qualitatif plutôt que du rêve et des désillusions

La MDB Academy s’est fixé un but : transmettre des informations claires, fiables et transparentes aux futurs marchands de biens, pour leur permettre de réussir dans les meilleures conditions possibles.

Ici, on ne vend pas du rêve et de l’illusoire. Le langage est “cash”, sans chichis, et sans promesse d’enrichissement rapide.

Durant les formations, les risques et les inconvénients de la profession sont notamment mis en avant, quitte à perdre des clients, et ce afin de protéger au mieux les futurs marchands.

Yoni explique : « En immobilier on peut gagner gros, mais on peut aussi perdre beaucoup : nous avons une grande responsabilité vis-à-vis des personnes qui nous font confiance et nous nous devons de les mettre à l’abri. Ainsi, nous leur enseignons avant tout à protéger leur patrimoine et leurs familles. »