Stéphane Desquartiers : « La Maison de l’Investisseur, le seul réseau d’agences immobilières pour investisseurs »

Stéphane Desquartiers, Fondateur de La Maison de l’Investisseur est l’invité Mon Podcast Immo d’Ariane Artinian.

Stéphane Desquartiers, fondateur de La Maison de l’Investisseur, premier réseau immobilier spécialiste de l’investissement locatif s’ouvre à la franchise. Il explique son concept et ses projets au micro Mon Podcast Immo d’Ariane Artinian. Extraits choisis.

Mon Podcast Immo : Qu’est-ce que La Maison de l’Investisseur ?

Stéphane Desquartiers : La Maison de l’Investisseur est le premier réseau d’agence immobilière spécialisé sur les problématiques des investisseurs en immobilier sur le neuf est l’ancien.

Mon Podcast Immo : Cette enseigne vous l’avez créé il y a une vingtaine d’année ?

Stéphane Desquartiers : Nous avons créé cette enseigne il y a un peu plus de vingt ans. Le concept est né du constat de l’absence de service dédié aux investisseurs en agence immobilière traditionnelle. Il y a de très bons agents immobiliers qui apportent de bons services, mais ils traitent à 80% la résidence principale. Ils ont bien sûr quelques clients investisseurs, mais la problématique « investisseurs » est particulière, ce sont des biens spécifiques, des studios, des immeubles, des murs de boutiques, ce ne sont pas des biens qui correspondent à des résidences principales.

Les clients investisseurs ont besoin de conseils patrimoniaux, de choix de produits et de bénéficier de services complémentaires – le financement des opérations, la réalisation des travaux, le montage des meubles, la location, la gestion, la déclaration fiscale, le suivi comptable… – assurés par des partenaires locaux. Nous occupons de la location, du suivi comptable… Nous offrons un service complet.

Mon Podcast Immo : Vous vous positionnez comme le spécialiste de l’investissement immobilier ?

Stéphane Desquartiers : Oui. Il y a beaucoup d’agences immobilières généralistes sur le marché, or on ne peut pas être spéciaiste de tout. L’investissement immobilier, c’est 250 000 ventes par an en ancien et entre 50 et 60 000 par an dans le neuf. Et pourtant, jusqu’ici, il n’y avait aucun réseau immobilier spécialisé sur ce marché. C’est d’autant plus étonnant que sur le marché du viager, qui représente 5 000 ventes environ par an, il y a plusieurs réseau.

Mon Podcast Immo : La Maison de l’Investisseur couvre l’ensemble du marché de l’investissement locatif ?

Stéphane Desquartiers : Oui, le neuf et l’ancien. Bien sûr, il y a des réseaux qui commercialisent de l’immobilier neuf mais notre modèle est fondamentalement différent. Notre réseau d’agences immobilières commercialise biens neufs de quasiment tous les promoteurs français (Bougues, Nexity, Eiffage…), mais nous proposons aussi des biens anciens : studios, T2, des petits immeubles…

Mon Podcast Immo : Après le succès de vos premières agences, vous avez choisi d’accélérer votre développement et de vous développer en franchise ?

Stéphane Desquartiers : Effectivement. Pour la petite histoire, j’ai commencé mon parcours professionnel en tant que négociateur dans un réseau au début des années 90. Par la suite, je suis devenu directeur d’agence dans ce même réseau, « Agence numéro 1 » qui était, à l’époque, le premier réseau d’agences immobilières en franchise. Nous avions commencé un peu avant Century21 et nous étions montés jusqu’à 250 agences.

J’avais déjà vu et pratiqué la franchise, un milieu où l’on a la motivation d’un entrepreneur, avec des process qui ont montré leur efficacité depuis de nombreuses années. La Maison de l’Investisseur a déjà franchisé une collaboratrice, directrice d’une agence à Paris et une à Bordeaux, qui a ouvert sa première franchise.

Nous avons déjà un partenaire franchisé et nous avons décidé d’accélérer notre développement pour couvrir plus rapidement toutes les grandes métropoles régionales.

Il y a encore de la place pour des franchises en région parisienne, mais ce qui est important pour nous, c’est pouvoir être présent d’ici 5 ans dans les 20 plus grandes métropoles de France à Nantes, à Rennes, à Strasbourg, à Montpellier, à Angers, à Tours. Proposer demain à tous les français

Mon Podcast Immo : En quoi vos agences sont-elles spécifiques ?

Stéphane Desquartiers : Nous nous positionnons entre l’agence immobilière traditionnelle et le centre d’activité immobilier. Une agence type La Maison de l’Investisseur réunit entre 12 et 15 collaborateurs avec un ou deux managers et un directeur, sur 150 et 250 m2. Chaque filiale fait entre 1 million et 2,5 millions d’euros de chiffre d’affaires par an.

Mon Podcast Immo : Quel est le profil idéal pour devenir franchisé à La Maison de l’Investisseur ?

Stéphane Desquartiers : Nous sommes ouverts à tous les professionnels de l’immobilier, tels que des agents immobiliers, de la gestion et de la finance, souhaitant se spécialiser dans l’investissement locatif.

Nous accueillons également des cadres commerciaux ayant la volonté de changer de vie, de secteur d’activité. Ce cas est tout à fait possible, mais la formation La Maison de l’Investisseur sera un peu plus longue, elle durera plusieurs mois.

Mon Podcast Immo : Combien ça coûte ?

Stéphane Desquartiers : Notre droit d’entrée, comprenant toute la formation du franchisé, coûte 30 000€.

Nous travaillons avec un système de redevances, elles sont dégressives et à hauteur de 10% du chiffre d’affaires réalisé par les franchisés dans le neuf, et dégressives à hauteur de 8% dans l’ancien. Nous sommes dans la moyenne des redevances des réseaux d’agences immobilières.

Mon Podcast Immo est un podcast quotidien et indépendant, produit par MySweetImmo.com. Pour le soutenir, Mon Podcast Immo est un podcast quotidien et indépendant, produit par MySweetImmo.com. Pour le soutenir, abonnez-vous et laissez des étoiles ou des commentaires sur votre plate-forme de podcast préférée.