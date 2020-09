Déménagement : Papernest accompagne les clients du réseau Orpi et de ses 1 300 agences

Avec Orpi, Papernest comptabilise aujourd’hui plus de 8 000 agences partenaires, avec d’autres réseaux comme Century 21, Laforêt, Guy Hoquet, Arthurimmo.com… Il s’impose désormais comme le leader dans l’aide au déménagement et la réduction de facture.

Depuis 2015, Papernest simplifie les démarches administratives des Français grâce à une plateforme unique centralisant la souscription et la résiliation des principaux contrats du logement : électricité, gaz, box internet, mobile, assurance habitation, redirection de courrier… Pour accélérer sa croissance, Papernest a fait le choix, dès 2018, de s’associer aux professionnels de l’immobilier en offrant à leurs clients la possibilité de bénéficier d’un accompagnement personnalisé dans leur emménagement. Une stratégie couronnée de succès avec plus de 8 000 agences devenues partenaires en moins de 2 ans.

Papernest : le partenaire des plus grands réseaux immobiliers

Confortée par l’appétence des premières agences immobilières partenaires et le très bon niveau de satisfaction des clients accompagnés, Papernest accélère la cadence dès 2019 en nouant des premiers partenariats à la maille nationale : Century 21, Arthurimmo.com, Citya, Laforêt, Guy Hoquet.

Aujourd’hui, Papernest est très heureux d’officialiser son nouveau partenariat avec le réseau ORPI, leader en France en nombre de points de vente avec 1 300 agences, pour accompagner ses clients dans toutes leurs démarches liées au déménagement. Ce sont désormais plus de 8 000 agences immobilières qui proposent à leurs clients de bénéficier du service Papernest, soit 1 agence sur 3 en France. La startup a également noué des partenariats avec le groupement Agences Réunies et des acteurs régionaux comme Sergic, Le Tuc Immo, Pozzo Immobilier, Vivre ICI, Groupe Agda ou Lelièvre Immobilier. Par ailleurs, Papernest ouvre également son service aux mandataires grâce à son partenariat avec le Groupe Digit RE (Capifrance, Optimhome, Refleximmo).

Un partenariat gagnant-gagnant

Grâce à la plateforme numérique imaginée par Papernest, les agents apportent un service supplémentaire, gratuit et à forte valeur ajoutée à leurs clients. En mettant en relation ces-derniers avec la startup, les agents sont rémunérés en tant qu’apporteurs d’affaires tout en bénéficiant d’une technologie innovante qui constitue un gain de temps considérable dans le suivi de leurs clients. De son côté, Papernest est heureux de proposer aux professionnels de l’immobilier une offre qui s’inscrit dans une recherche d’excellence et d’innovation et qui participe à l’amélioration de l’expérience client et à la digitalisation des process métiers de ses partenaires immobiliers.

« Les scores NPS* que nous avons enregistrés (68 chez les clients, 75 chez les agents immobiliers) nous ont confirmé que nous étions en très bonne voie, explique Guillaume Lechapelays, Head of Strategic Partnerships chez Papernest. Nous sommes heureux de pouvoir participer à cet effort d’amélioration/digitalisation de l’expérience client engagé au sein des réseaux immobiliers. »