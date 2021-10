Assurance loyer impayé : Nestenn prend l’option zéro prise de tête Zelok

Le Groupe NESTENN choisit l’assurance loyers impayés Premium Zelok pour ses 430 agences immobilières en France et leurs clients investisseurs.

Pour aider son réseau d’agences immobilières à capter de nouveaux investisseurs locatifs, à fidéliser ses clients et à se positionner comme l’intermédiaire de confiance indispensable entre bailleurs et locataires, Nestenn vient de signer un partenariat avec Zelok, la solution d’assurance loyers impayés “nouvelle génération”. L’ambition d’ Olivier Alonso, président du Groupe, et de Delphine Rouxel, directrice Générale via ce partenariat : a ccompagner la mutation digitale de leurs points de vente spécialisés en location en proposant le pilotage du dossier candidats locataires en ligne, la vérification de faux documents, le calcul automatique de la solvabilité ou encore l’ automatisation de tâches.

Zéro prise de tête,100 % des loyers et des charges assurés quoiqu’il arrive

Avec Zelok, Nestenn permet à ses agences et à leurs clients investisseurs de bénéficier d’une couverture loyers impayés innovante “zéro prise de tête”.

« Les bailleurs qui choisiront la formule Assurance Loyers Impayés “Garantie Totale” recevront chaque mois 100 % de leur loyer et de leurs charges à date fixe quoi qu’il arrive », souligne Fabrice Houlé, cofondateur de Zelok. Et de poursuivre : « L’assurance GLI Garantie Totale de Zelok est tout simplement la seule offre d’assurance du marché qui digitalise le recouvrement et assure le paiement du bailleur sans délais ».

En moins de deux heures ouvrées, la plateforme délivre gratuitement un agrément de garantie locative dans le cadre de l’assurance loyers impayés. En cas d’impayé locatif, le gestionnaire locatif déclare sur Zelok la situation le jour J et peut ainsi être indemnisé de suite sous 24 heures ouvrées, dès le 1er euro de validation du sinistre.

Le bailleur peut ainsi investir tranquillement et sans aucun stress : il a la certitude de percevoir son loyer et ses charges chaque mois à 100 %. Le précontentieux est ensuite piloté en ligne par Zelok, sans aucun frais supplémentaire, pendant 2 mois (jusqu’au commandement de payer). Le gestionnaire est libéré de cette partie back-office contraignante et sans valeur ajoutée. « Nous constatons que les agences qui utilisent l’assurance GLI captent en moyenne 20 % de mandats de gestion locative supplémentaires», précise Fabrice Houlé.

Zelok milite pour la fin du stress de l’impayé de loyer

Avec sa Garantie Totale, Zelok vise notamment à rassurer les bailleurs et les investisseurs qui hésitent à rentrer sur le marché locatif. D’abord, parce qu’il faut patienter de 24 à 72 heures pour recevoir l’agrément de la part du courtier d’assurance, ce qui est loin d’être satisfaisant avec un marché locatif de plus en plus tendu.

Ensuite, parce que la situation se corse lorsqu’un locataire ne paie pas un loyer :

Il faut cumuler 2 mois d’impayés pour mettre en œuvre la garantie ;

gérer le précontentieux sans aucun moyen de recouvrement ni formation ;

attendre 3 à 4 mois pour recevoir une indemnisation ;

parfois s’entendre dire qu’il y a déchéance de garantie.