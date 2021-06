Fabrice Houlé (Zelok) :  » Garantir le loyer impayé 24h seulement après le constat »

Fabrice Houlé : "Mes deux défis ? Devenir half iron man et simplifier la loc avecZelok"

Dans la jungle des assurances loyers impayés, Zelok sort son atout : la « garantie totale » qui promet aux propriétaires un règlement chaque mois, sans attente, quoi qu’il arrive. Fabrice Houlé présente sa nouvelle offre à Mon Podcast Immo.

Mon Podcast Immo : Vous venez d’entrer votre 800e agence abonnée, racontez-nous …

Fabrice Houlé : Effectivement, c’est un passage de cap pour Zelok. Un 800e abonné c’est la concrétisation de nos actions et le fait que notre service plaît beaucoup aux agents immobiliers.

Mon Podcast Immo : Pouvez-vous nous rappeler le concept de Zelok ?

Fabrice Houlé : Zelok est une plateforme multi-services digitale qui permet aux professionnels de l’immobilier de prendre en charge tout le parcours locataire et de proposer à leurs clients, propriétaires et locataires, une nouvelle expérience (gestion des leads issus des portails web, pilotage des dossiers des candidats locataires en ligne).

Mon Podcast Immo : En tant que locataire, il est également possible de trouver un logement sur Zelok ?

Fabrice Houlé : Effectivement, nous avons la capacité de créer le dossier du locataire en amont. Nous proposons un canal de demande. Par exemple, une personne qui envisage de travailler à Lyon peut créer son dossier en ligne une fois pour toute, et permettre aux agences lyonnaises d’étudier sa candidature grâce à l’envoi d’un simple code.

Mon Podcast Immo : Le monde de l’assurance garantie loyers impayés a-t-il souffert de la crise ?

Fabrice Houlé : Le monde de l’assurance garantie loyers impayés n’a pas beaucoup évolué. Nous constatons que l’assurance loyers impayés classique, proposée par la plupart des agents immobiliers, possède un niveau de service qui n’est pas suffisant. Zelok, qui digitalise ce parcours, a travaillé depuis un an sur beaucoup de sujets et réuni une offre qui plaît énormément aux propriétaires bailleurs qui sont avant tout des investisseurs. Beaucoup d’agents immobiliers proposent une assurance loyers impayés qui ne déclenche la première indemnité que trois ou quatre mois après le sinistre, ce n’est pas acceptable. Zelok a revu ce principe et a changé la proposition de valeur.

Mon Podcast Immo : Comment vous êtes-vous organisé pour proposer cette nouvelle offre ?

Fabrice Houlé : Cela a été long à mettre en place, nous avons étudié le marché avec des agents immobiliers spécialisés dans ce domaine, des administrateurs de biens qui nous ont fait part de leurs problématiques.

L’agrément du locataire est le premier problème rencontré par ces administrateurs. Lorsqu’un agrément locataire est envoyé, la réponse arrive dans les 48 à 72h, ce qui n’est pas acceptable. Sur Zelok nous leurs proposons de le faire en 2h ouvrées pour qu’aucun client ne leur échappe.

Mon Podcast Immo : Quel est votre secret ?

Fabrice Houlé : Nous sommes au cœur du parcours du dossier locataire puisque Zelok collecte le dossier locataire en ligne. C’est grâce à ce dernier que nous sommes capables, avec une technologie bancaire, de vérifier automatiquement le dossier et d’avoir une réponse avec la délivrance d’un agrément. Lorsque cet agrément est transmis, l’agent immobilier peut le renvoyer à son client propriétaire, ce qui lui donne la certitude d’être payé, chaque mois à date fixe, du loyer et des charges à 100% même si le locataire n’a pas payé.

Mon Podcast Immo : La garantie totale signifie la garantie d’être payé tous les mois ?

Fabrice Houlé : Tout à fait ! Lorsque vous faîtes un investissement locatif vous avez généralement deux angoisses. La première, ne pas faire face à votre échéance de prêt et la seconde, avoir des détériorations dans votre logement que vous avez mis en location. Zelok traite des deux problématiques. Le paiement du loyer est garanti par cette assurance qui permet à l’agent immobilier de payer son propriétaire tous les mois. S’il y a un impayé, partiel ou total, c’est l’agent immobilier qui déclare le sinistre sur la plateforme Zelok et qui va être indemnisé sous 24h pour payer son propriétaire tous les mois.

Mon Podcast Immo : Vous avez reçu un trophée de l’UNIS récemment, racontez-nous…

Fabrice Houlé : Recevoir un trophée de l’innovation tel que celui de l’UNIS a été une véritable reconnaissance de la profession. Nous nous sentons très proches des administrateurs de biens, des agents immobiliers avec qui nous travaillons tous les jours. Nous sommes là pour leur faire gagner du temps, leur faire prendre des parts de marché et les libérer des tâches administratives et chronophages.

Mon Podcast Immo : Quels sont vos prochains projets ?

Fabrice Houlé : Nous avons l’ambition d’atteindre les 1 200 agences immobilières abonnées, au 31 décembre 2021. Dans notre roadmap technique et commerciale nous avons plein de surprises qui attendent nos agents immobiliers pour les libérer de tâches peu productives qu’ils supportent encore au quotidien. Nous souhaitons devenir l’assistant digital du service location et gestion de l’agent immobilier.

