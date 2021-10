Après avoir travaillé avec son mari, Sandrine Le Roux ouvre sa propre agence Viagimmo à Rueil-Malmaison

Le contexte actuel et la crise sanitaire ont conforté ma vision du viager, un dispositif en total adéquation avec les besoins de notre société. Aimant le contact humain et étant à l’écoute, je me sens aujourd’hui investie d’une double mission : d’un côté, aider les seniors à mieux vivre en percevant des revenus complémentaires, et de l’autre, permettre à des ménages de pouvoir accéder à la propriété que ce soit en viager libre ou occupé.

Sandrine Le Roux a d’abord accompagné son mari dans son projet de reconversion en tant qu’expert viagériste au sein d’une agence Viagimmo à Versailles avant de se lancer à son tour à Rueil-Malmaison !

Viagimmo, réseau national d’agences immobilières spécialisées dans le viager (libre ou occupé), la vente à terme et la nue-propriété, fondée par Sophie Richard, poursuit son développement. Après Versailles et Paris, le réseau ouvre sa troisième agence en Ile-de-France et, plus précisément, à Rueil-Malmaison dans les Hauts-de-Seine. Celle-ci est dirigée par Sandrine Le Roux.

Elle accompagne d’abord son mari …

Sandrine Le Roux a démarré sa carrière en tant que négociatrice au sein d’une agence immobilière puis a rejoint une Entreprise Adaptée, c’est-à-dire une structure qui emploie des personnes en situation de handicap. Durant 12 ans, elle va aider ces personnes à se réinsérer professionnellement. Souhaitant faire une pause dans sa carrière, elle accompagne alors son mari dans son projet de reconversion en tant qu’expert viagériste au sein d’une agence Viagimmo à Versailles.

… puis se lance à son tour

Sa soif d’entreprende et son empathie l’ont finalement conduite à se lancer, elle aussi, en tant que viagériste. Connaissant très bien la ville de Rueil-Malmaison pour y avoir grandi et souhaitant proposer une solution adaptée à la part grandissante de seniors que compte la ville, elle ouvre aujourd’hui son agence Viagimmo à Rueil-Malmaison.

