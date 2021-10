Clic ta ville : Le site qui vous aide à changer de ville

Vous avez des envies d’ailleurs mais ne savez pas dans quelle ville vous installer ? Le site Clic ta ville regroupe toutes les informations sur les villes de France pour vous aider à faire le bon choix. Allez-y !

En 2021, un Français sur 4 déclare vouloir déménager. Depuis le confinement, qui a poussé les gens à réévaluer leur choix de vie, certains socioloques comme Jean-Didier Urbain prévoient même une reventilation de la population sur l’ensemble territoire français.*

Des Français de plus en plus enclins à la mobilité géographique

Qu’ils soient en quête de sens ou d’une meilleure qualité de vie, jamais les Français n’ont eu une telle envie de se réinventer. Sur plan professionnel d’abord, puisque, selon l’Ifop, en mars 2021, 68 % des cadres souhaiteraient changer de poste pour réaliser une mobilité géographique. Puis dans leur vie personnelle, puisque comme l’indique OpinionWay en mars 2021, 55 % des jeunes actifs souhaitent déménager pour trouver un nouvel équilibre de vie dans un cadre plus familial et plus vert.

Finalité : les Français manifestent de plus en plus l’envie de changer de lieu de vie (25 % en 2021 contre 15 % en 2020 toujours selon OpinionWay). Et ca passe par un changement de ville ! Mais comment choisir où démarrer sa nouvelle vie ?

Une plateforme pour trouver toutes les informations sur les villes de France en quelques clics

C’est pour aider les particuliers à répondre à cette question et pour les accompagner dans leur projet de mobilité que Marie-Eve Richet a lancé en septembre dernier Clic ta ville.

Cette nouvelle plateforme agit comme une bibliothèque qui centralise toutes les informations utiles à la prise de décision et aiguille les internautes dans le choix de leur nouveau lieu de vie en fonction de leurs critères préférentiels.

La plateforme permet ainsi gratuitement de :

accéder aux informations clés de plus de 130 villes ;

rechercher sa ville idéale avec un système de filtre selon ses préférences ;

comparer jusqu’à quatre villes entre elles selon une cinquantaine d’indicateurs ;

profiter des Top 10 thématiques ;

explorer une carte de France interactive ;

découvrir des témoignages de personnes qui ont sauté le pas.

Un condensé de fonctionnalités gratuites qui permet aux visiteurs de trouver en quelques clics de nombreuses informations sur toutes les plus villes françaises de plus de 50 000 habitants.

Une plateforme riche et variée basée sur des sources officielles

Pour proposer un tel contenu, les équipes de Clic ta ville ont récolté des milliers de données provenant de sources officielles (Insee, L’Observatoire des Territoires, sources ministérielles…) et mises à jour régulièrement sur 133 villes selon une cinquantaine de critères objectifs et variés.

Chaque ville dispose d’une fiche avec une infographie claire, précise et agréable qui reprend les critères de qualité de vie plébiscités par les Français (environnement, transports, climat, éducation, infrastructure, sécurité…) Des articles, des photographies, des témoignages de personnes qui ont sauté le pas viennent compléter la description des villes.

* source paragraphe : Baromètre OpinionWay pour L’Officiel du déménagement – mars 2021