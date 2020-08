Immobilier Strasbourg : Métamorphose du site industriel Huron (Illkirch-Graffenstaden) en un véritable espace de vie

MeilleursAgents dévoile son nouveau positionnement et son nouveau site

Logements, bureaux, commerces, … Nichée autour d’un parc ouvert au public, la reconversion du site industriel HURON à Illkirch-Graffenstaden, s’étendra sur plus de 14 400 m2. Découvrez ce nouvel espace de vie engagé par le promoteur immobilier Stradim.

Un environnement rural en cœur de ville !

Cette réalisation « vitrine » pour le promoteur comptabilise 400 logements, dont 30% de logements sociaux confiés à Habitat de l’Ill, ainsi que 900 m2 de commerces, privilégiant les commerçants acquéreurs de leurs murs.

La situation idéale du Parc Huron confère à ses habitants un cadre harmonieux. Bordé par l’Ill et le canal du Rhône au Rhin, l’environnement bénéficie de la présence de nombreux espaces verts, tels le parc Friedel, et d’une importante forêt, réserve naturelle de Strasbourg.

Idéalement desservi par le tram en pied d’immeuble, le Parc favorise l’accès rapide à des équipements de loisirs, de culture ou encore à un pôle d’excellence universitaire, pour un confort optimal des futurs occupants.

Commerces et services se trouvent à proximité immédiate de la résidence. Écoles, services, commodités… tout est à portée de main !

Au centre-ville d’Illkirch, c’est le site rêvé pour des citadins en quête d’une nouvelle qualité de vie.

Des prestations idéales pour un confort sur-mesure

Chauffés par des énergies renouvelables à près de 70%, les appartements se définissent par une approche durable et moderne du confort. Balcons, terrasses ou jardins privatifs, les logements s’ouvrent sur un espace de vie extérieur en harmonie avec un intérieur soigné. Les volumes des pièces sont étudiés pour allier fonctionnalité et luminosité, distribution et confort.

Avec des objectifs environnementaux et de performances énergétiques élevés, la conception de ce projet s’inscrit dans une démarche de développement durable ambitieuse. Au programme : hall d’entrée réalisé par un architecte d’intérieur, ascenseur, chauffage par aquathermie, chauffage au sol avec possibilité de plancher rafraîchissant en été, salle de bains équipée entièrement carrelée, locaux vélos privatifs et continuité de la piste cyclable au bord de l’Ill.

Les appartements vont du 1 pièce de 36 m2 au 5 pièces de 109.5 m2. Un parking en sous-sol de 394 places et un parking ouvert au public complètent le projet. La livraison par tranche des premiers appartements interviendra dans 3 ans, pour un achèvement de l’ensemble immobilier en 2024.

*Pour en savoir plus, rendez-vous ici !