Nominations : iad nomme Laurence Kirsch directrice des ressources humaines groupe

Laurence Kirsch rejoint le réseau de mandataire immobilier iad en qualité directrice des ressources humaines.

iad acteur incontournable de l’immobilier créé en mai 2008 à la croissance fulgurante en Europe avec 6 filiales, plus de 15 000 conseillers (dont 15% d’anciens clients) 50 000 transactions/an pour un chiffre d’affaires de 405 M€ 2021 – au Top 10 des levées de fonds FR 2021 avec 300 M€ en février auprès d’Insight partners – poursuit son internationalisation et la structuration de ses équipes et nomme Laurence Kirsch au poste de Directrice des Ressources Humaines groupe.



“ Nous sommes très heureux d’accueillir Laurence Kirsch, son parcours remarquable dans des contextes en forte croissance en dit long sur sa capacité à relever les défis qui attendent iad : développer la marque employeur et accompagner la stratégie de croissance de la société en France et à l’international ” déclare Clément Delpirou CEO d’iad.



110 talents attendus chez ias groupe d’ici l’été 2022



” Nos offres d’emplois sont disponibles dans toute l’Europe de Barcelone, à Paris, Porto ou Milan. Depuis 13 ans, iad s’attache à dépoussiérer l’immobilier traditionnel et à favoriser l’entrepreneuriat ; le réseau connaît une montée en puissance exceptionnelle dans chacune de nos filiales et nous avons besoin d’équipes solides et motivées partout en Europe pour accompagner cette croissance et nos milliers d’entrepreneurs.



“D’ici l’été 2022, nous prévoyons d’embaucher 110 talents sur des responsabilités transverses au sein du groupe en Europe” conclut-il.



Laurence Kirsch, 50 ans, est diplômée de l’EM Lyon. Elle commence sa carrière au sein du groupe de conseil ACCENTURE pendant 13 ans en tant que consultante en organisation puis responsable de la gestion du personnel avant de rejoindre GROUPAMA comme Responsable du développement RH international. En 2013, elle prend la Direction des Ressources Humaines du groupe WONDERBOX dans un contexte de forte croissance.