« L’Unis prône la création d’un super ministère de l’habitat“, Danielle Dubrac Présidente de l’Unis

Les professionnels de l’immobilier se retrouveront les 14 et 15 octobre prochains à Deauville pour le XIIème congrès de Unis. L’occasion pour le syndicat de présenter ses propositions pour le logement destinées aux candidats à la Présidence de la République de 2022. Et de demander la création d’un super ministère de l’habitat !

Depuis plus de dix ans, le congrès national de l’Unis est un rendez-vous incontournable des professionnels de l’immobilier. Après un report en 2020 pour cause de crise sanitaire, les adhérents de l’Unis et les professionnels retrouveront leur congrès, pour la première fois en Normandie, les jeudi 14 et vendredi 15 octobre prochains avec un thème : “Responsable, Solidaire, Engagé : l’immobilier au cœur de la société“ au Centre International de Deauville.

Des « retrouvailles » après deux ans d’absence, mais aussi et surtout la possibilité de partager sur l’actualité de la profession : reprise des assemblées générales de copropriétés « en présentiel », nouveau DPE, innovations…

“Après une pandémie de deux ans, l’Unis revient en forme et en force », annonce la Présidente Danielle Dubrac.

Placé autour du thème de la responsabilité et de l’engagement, « ce rassemblement de la profession nous offre une opportunité unique de nous interroger sur notre métier et ses valeurs à travers nos réalisations et le témoignage de nos adhérents », souligne Danielle Dubrac.

Les congressistes débattront le 14 octobre des enjeux de la rénovation énergétique des bâtiments après la loi Climat. L’Unis s’est résolument engagée dans la rénovation auprès de ses clients et accompagne ses adhérents pour la formation de près de 50 000 salariés du secteur.

Emmanuelle Wargon clôturera le congrès de l’Unis

Au cours de la matinée du 15 octobre, l’Unis dévoilera ses projets pour le logement destinés aux candidats à la Présidence de la République. Fruit de nombreuses concertations avec ses partenaires et d’un travail collectif avec ses adhérents, ce manifeste de l’Unis entend contribuer au débat public en demandant une « mobilisation générale pour le logement » autour de trois thèmes et d’une quinzaine de propositions concrètes pour les candidats. Emmanuelle Wargon, Ministre chargée du Logement, clôturera le congrès de l’Unis le vendredi 15 octobre à 12H30.

“Ce manifeste a pour but d’évoquer les conséquences de la Covid sur l’immobilier, pour objectif la décence de la rénovation, d’améliorer le statut des copropriétaires et d’offrir un logement durable et abordable pour tous notamment“, précise Danielle Dubrac.

Un ministère de l’Habitat

La principale proposition de l’Unis est “la création d’un super ministère de l’Habitat regroupant les différents moyens d’action des ministères du logement, de l’environnement“ qui, actuellement, ont pour champs d’action l’immobilier.

Un projet d’unification entre la FNAIM et l’Unis

D’autres projets sont au cœur de l’actualité de l’Unis comme l’unification des syndicats de la FNAIM et de l’Unis dans le but de mettre en avant une parole commune.

Le Président du pôle Normandie, Édouard Morlot, parle déjà de concertations, de “la création d’une chambre commune qui donne un seul mot d’ordre afin d’acquérir plus de force“. Les deux syndicats pourraient à terme ne faire qu’un mais cette alliance est encore en cours d’étude.