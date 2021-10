La Proptech Welkeys recrute des franchisés

Larque voyage française, pure player spécialisé dans la location saisonnière de biens immobiliers haut de gamme en France et les services de conciergerie 2.0, Welkeys lance son nouveau plan de recrutement pour accompagner sa croissance.

Ouverture de 15 nouvelles destinations voyage en France

Forte d’une saison estivale 2021 dont le bilan reste très positif, Welkeys, spécialiste en gestion et conciergerie 2.0 dédiée à la location immobilière courte et moyenne durée, poursuit sa stratégie de développement et prévoit 15 ouvertures de nouvelles destinations voyage d’ici 2022. La Guadeloupe et Les Canaries (Ténérife) en font d’ores et déjà partie.

Welkeys accélère le recrutement de nouveaux franchisés

Pour accompagner le développement de son parc immobilier à la montagne, à la campagne et dans les stations balnéaires, Welkeys recrute une cinquantaine de franchisés (city-managers, concierges en charge de l’accueil et des états des lieux, personnel de ménage… ainsi que du personnel au siège à Paris dans des fonctions supports stratégiques) issus des différentes régions où la marque voyage se positionne.

Chez Welkeys l’expérience voyageurs prime

Welkeys propose un large choix de maisons et appartements ou l’expérience voyageurs prime, en famille et / ou entre amis, et accompagne à cette époque jusqu’à la fin de l’année ainsi que pour le premier semestre 2022, les destinations à la Montagne.

Welkeys met à disposition des propriétaires, un large panel de services alliant une gestion administrative simplifiée grâce à des city managers ; aux services complets d’une conciergerie dans le domaine du ménage et de l’entretien, du linge de maison etc… La plateforme prend également en charge, la mise en page des offres et lieux de location à travers son site web qui décrit de A à Z les disponibilités des villas et appartements de son parc immobilier de plus de 1 000 biens en France. Le tout illustré par des photos.