Jonathan Voogt (Réseau Expertimo) : « Le bien-être de nos mandataires passe avant tout »

Comment s’offrir le luxe de filtrer les entrées ? Comment 100 % de commission est-t-il possible ?

Zoom sur Expertimo, un réseau immobilier pas comme les autres.

Un réseau professionnel de plus de 600 agents

Réseau Expertimo, leader du business model à 100 % de commission vient de souffler ses 10 bougies.

Véritable synergie de mandataires immobiliers avec plus de 600 agents, Réseau Expertimo se veut professionnel avant tout.

En effet, avec une stratégie de recrutement basée sur l’expérience et le professionnalisme, ce réseau immobilier semble travailler à contre sens en refusant des mandataires immobiliers toutes les semaines.

Nouveau tournant pour les métiers immobilier

Réseau Expertimo été créé il y a 10 ans, lorsque deux gérants d’agences immobilières constatent que les métiers de l’immobilier sont en train de prendre un tournant et que les mandataires immobiliers ont soif d’indépendance.

Forts de ce constat, ils décident de vendre leurs agences et de partir sur un nouveau projet, créer une structure où le mandataire immobilier sera apprécié à sa juste valeur, un vrai chef d’entreprise.

C’est alors que Luis Domingues et Christophe Kieffer créent Réseau Expertimo avec comme ambition, de ne recruter que des agents expérimentés, disposant d’un esprit entrepreneurial fort et souhaitant véhiculer une image professionnelle des métiers de l’immobilier.

Bref : un réseau immobilier professionnel pour vrais professionnels.

Nous refusons des candidats toutes les semaines

Tandis que la majorité des réseaux font tout pour recruter en masse des mandataires immobiliers,Réseau Expertimo ne va pas en ce sens puisqu’il impose une double contrainte aux agents qui postulent.

« Nous filtrons les agents avec qui nous travaillons et nous sommes fiers que les mandataires qui sont admis au sein du réseau puissent travailler en partenariat avec nous et non pour le réseau comme c’est le cas ailleurs. Nous ne recrutons que de vrais chefs d’entreprise. »

Le réseau refuse des candidats toutes les semaines quand ils ne satisfont pas ses exigences.

En effet, il y a tout d’abord la contrainte de l’expérience. Le recrutement ne se fait qu’avec des agents expérimentés, professionnels et disposant d’un esprit entrepreneurial fort.

Comme le prônent ses dirigeants, le mandataire immobilier est un chef d’entreprise avant tout et nous souhaitons véhiculer l’image la plus propre possible des métiers de l’immobilier mise à mal par les recrutements massifs.

« Le bien-être de nos mandataires immobiliers passe avant tout. »

Les débutants ne sont que rarement acceptés sauf s’ils sont accompagnés dans le cadre d’un mini réseau.

Puis il y a la contrainte du secteur.

Le réseau met au centre de ses recrutements l’expérience qu’aura le candidat sur sa commune.

En effet, Réseau Expertimo souhaite que ses mandataires s’épanouissent et ne veut en aucun cas créer de concurrence entre ses agents.

« Nous fermons l’accès à certains secteurs quand nous pensons qu’il n’y aura pas assez de business pour tout le monde. Nous respectons nos mandataires et nous proscrivons la concurrence interne car encore une fois, c’est l’image de la profession qui sera mise à mal. »

Réseau Expertimo : leader du business model à 100 % de commission

Réseau Expertimo rétrocède 100 % des honoraires à ses mandataires immobiliers depuis 10 ans déjà.

La première question qui nous vient à l’esprit c’est : comment est-ce possible alors que la moyenne se situe plutôt entre 70 et 85 % de réversion ?

En réalité c’est très simple, le business model repose sur l’adhésion à 190 € par mois de ses agents et 150 € de frais de dossiers que le réseau facture par ventes et par tranches de 20 000 € d’honoraires.

Contrairement à ce que beaucoup croient, le concept est solide puisque ce ne sont pas moins de 600 mandataires immobiliers qui s’épanouissent dans le concept.

« Ce sont les mandataires qui font tout le travail, qui se lèvent, qui vont chercher les mandats qui suivent les clients, les compromis etc… Bref, ceux sont eux qui font tout le boulot. Nous souhaitons que nos mandataires gardent 100 % du fruit de leur travail. »

Peut-être que la norme disposant que le mandataire immobilier doit obligatoirement rétrocéder ses honoraires doit être revue ? Qui sait …

Nous travaillons avec des valeurs humaines fortes

Si les 100 % de Réseau Expertimo ne sont en réalité qu’une facette du concept, ils ne font que compléter les valeurs fondamentales sur lesquelles repose le réseau.

Vous avez compris, Réseau Expertimo repose sur des valeurs humaines et professionnelles fortes parmi lesquelles on retrouve tout d’abord l’entrepreneuriat.

Puis en second, le réseau met en avant la réactivité pour ses agents.

En effet, comme le prônent ses créateurs :

« Vous êtes de vrais chefs d’entreprise mais vous n’êtes pas seuls. Nous disposons d’un service commercial, juridique et nous répondons à l’intégralité de vos besoins dans la journée même. Enfin, vous pouvez vous épanouir en toute liberté car nous prônons l’indépendance plus que tout. »

Réseau Expertimo ne changera pas de business model

Face à cette réussite professionnelle, on ne peut que se demander quels sont les ambitions du réseau à cours, moyen et long terme.

Réseau Expertimo continua à se développer, mais toujours en gardant son modèle basé sur l’entrepreneuriat.

« Nous ne souhaitons pas changer les choses puisqu’elles fonctionnent très bien depuis 10 ans. Bâtir un réseau immobilier de 3 000 agents, sans se préoccuper de leur bien-être et en surchargeant les secteurs ne nous intéresse pas. Ce n’est pas bon pour les agents mais ce n’est pas bon non plus pour la pérennité du réseau à long terme. Nous privilégierons toujours l’épanouissement professionnel et les valeurs entrepreneuriales que nous chérissons. »