Immobilier Portugal : L’Algarve décroche le prix de la meilleure destination balnéaire d’Europe 2021

À l’occasion de la 28ème édition des World Travel Awards, l’Algarve a été désignée pour la 8e fois Europe’s Leading Beach Destination (2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2019,2020 et 2021).

La région la plus au sud du Portugal dispose de nombreux atouts pour représenter un paradis balnéaire : un ensoleillement exceptionnel de 300 jours par an, un littoral de 200 km qui s’étend de la pointe occidentale de l’Algarve à la frontière espagnole.

Petites criques rocheuses et plages bordées de falaises plongeant dans des eaux limpides, grandes étendues de sable fin et blanc ou encore un littoral sauvage : il y en a pour tous les goûts.

Le paradis des surfers …

À l’Ouest, se trouvent Sagres et la Costa Vicentina, qui avec leurs fortes vagues sont un véritable paradis pour les surfeurs. Pour ceux qui souhaitent s’essayer à ce sport de glisse, de nombreuses écoles de surf enseignent les bases pour appréhender la première vague. Du coté de Lagos, de belles plongées sont proposées. Les vacanciers peuvent également y pratiquer du pédalo ou « gaivotas », du kayak, du windsurf ou effectuer une promenade en bateau. Et, avec un peu de chance, il est possible d’apercevoir des dauphins et des baleines dans leur milieu naturel.

Enfin, l’Ouest est le spot idéal pour assister aux plus beaux couchers de soleil d’Europe, au cap Saint-Vincent. À l’Est, de grandes plages de sable blanc dominent le paysage où les eaux calmes et peu profondes sont idéales pour les familles avec enfants. Enfin, pour une promenade romantique, il suffit de prendre le bateau sur une île déserte inaccessible par la route, en direction du parc naturel de la Ria Formosa.

Paradis des amateurs de sports nautiques …

L’Algarve fourmille d’activités :

A Lagos, des visites guidées des criques et grottes sont proposées.

A Loulé, Faro, Olhão, Tavira et Vila Real de Santo António, il est possible d’arpenter la Ria Formosa en bateau et d’en découvrir toutes les richesses : îles-barrières, marécages, bancs de sable et de vase, dunes, marais salants, lagunes d’eau douce et d’eau salée, cours d’eau, zones agricoles et taillis. Mais pas que, c’est également ici qu’il sera possible d’observer le spectacle magique des oiseaux migrants de l’Europe du Nord à l’Afrique.

Enfin, à Olhão, des pêcheurs ou compagnies proposent des promenades en mer sur différentes catégories de bateaux (traditionnels, catamarans, voiliers, etc.) pour une excursion mémorable.

Destination prisée par les familles, la région dispose de 2 parcs aquatiques : Zoomarine et Aquashow Family Park, où pourront s’amuser petits et grands enfants.

87 plages récompensées en 2020 par le Pavillon Bleu

Long de 200 km, le ruban de plages de l’Algarve se compose de 130 plages dont 87 ont été récompensées en 2020 par le Pavillon Bleu, label de qualité environnementale attribué par l’Association Pavillon Bleu Europe qui garantit aux visiteurs la qualité de l’eau, la sécurité, la propreté et la diversité des services.