Woopen : L’appli qui vous accompagne dans vos projets immobiliers

En quête d’un bien immobilier, d’un notaire, d’un architecte, d’un plombier ou encore d’un menuisier ? Véritable porte ouverte sur les professionnels, l’appli Woopen vous accompagne à chaque étape clé de votre projet immobilier en passant par l’achat, la rénovation et l’aménagement.

Après plusieurs mois de réflexion et de travail, Jérôme Verdier a créé Woopen, un Market Network de l’immobilier et de l’habitat. Ce social hub a pour ambition d’accompagner les particuliers tout au long de leur projet immobilier. Car désormais, tous les acteurs de l’immobilier et de l’habitat sont accessibles depuis une seule et même super app’ : Woopen

A la conquête du bon woopener…

Parce que se lancer dans un nouveau projet immobilier peut faire peur, Woopen propose à tous les particuliers d’être accompagnés de A à Z dans leur projet. Quelle que soit la recherche, Woopen permettra en quelques clics d’entrer en contact direct avec le bon woopener grâce à sa base de professionnels référencés et recommandés. Une mise en relation qui rassurera les plus néophytes et permettra un véritable échange basé sur la confiance et le conseil.



La promesse de Woopen, au-delà d’un accompagnement sur mesure pour tous les projets d’immobilier et d’habitat, c’est de braquer le projecteur sur l’humain. Remettre au centre les artisans, les professionnels de l’immobilier pour revenir à une approche relationnelle plutôt que transactionnelle.

« Nous voulons dépoussiérer le marché de l’immobilier en offrant une expérience utilisateur « all-in-one » high-tech et ludique. Ainsi, en centralisant toute l’offre sur une seule et même app, nous simplifions et clarifions le parcours client tout en y ajoutant de la valeur. Nous permettons également à l’utilisateur de suivre 100% de la chaîne de valeur de son projet, de l’achat à la décoration en passant par la rénovation et l’aménagement », explique Jérôme Verdier, CEO et co-fondateur de Woopen.

En proposant une expérience utilisateur ludique, intuitive, digitale et sans friction tout en s’appuyant sur les nouveaux usages, Woopen s’adresse directement à la nouvelle génération de consommateurs et d’acheteurs.

Du contenu qualitatif personnalisé pour nourrir toutes les envies !

Woopen propose également, à l’instar d’un réseau social, un fil d’actualités personnalisé qui permet à tous les particuliers de suivre leur communauté, de découvrir les dernières nouveautés de leurs artisans préférés et de s’inspirer en flânant dans les suggestions.

Qu’est-ce qu’un Market Network ?

Un Market Network est une plateforme hybride combinant une marketplace, un réseau social et un produit SaaS. Ce type de plateforme s’applique particulièrement bien aux services plus complexes s’échelonnant sur de plus longues périodes de temps et faisant intervenir de multiples parties.



S’opposant aux plateformes transactionnelles simples telles Uber ou Airbnb où l’interaction prend fin avec la fin de la transaction, les Market Networks s’inscrivent plutôt dans une logique de rétention de ses utilisateurs, venant des interactions multiples entre les parties prenantes sur des projets récurrents ou de longue durée. Misant sur l’intégration d’un outil SaaS facilitant le workflow des utilisateurs pour l’acquisition de nouveaux utilisateurs, c’est l’aspect one-stop-shop qui favorise la rétention des utilisateurs sur la plateforme.