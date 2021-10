« En 2023, le déploiement du réseau Keller Williams sera achevé en France », Armand Vartabedian

Le modèle KW offre un modèle entrepreneurial plus poussé que le modèle d’agence traditionnelle. Les Market Centers sont des centres d’affaires et de véritables incubateurs d’agents entrepreneurs.

Le réseau Keller Williams France compte aujourd’hui 52 Market Centers et 13 sont dans les tuyaux. D’ici 2 ans, son directeur du développement, Armand Vartabedian, l’assure : le déploiement sera achevé et le territoire complètement maillé. Si vous êtes intéressé(e), dépêchez-vous !

Il y 5 ans, le réseau Keller Williams s’implantait en France et ouvrait son 1er Market Center à Boulogne-Billancourt. Aujourd’hui, 52 Market Centers qui regroupent près de 3 000 membres sont opérationnels. 13 sont en cours de préparation pour ouverture … Et une petite dizaine sera agréée d’ici la fin de l’année. Le modèle est un franc succès !

La France a en effet accueilli ce modèle interdépendant à mi-chemin entre les agences immobilières et les réseaux de mandataires à bras grands ouvert puisqu’elle est aujourd’hui le 2e pays en termes de développement derrière les Etats-Unis. « La France est un pays éduqué, explique Armand Vartabedian, directeur du développement du réseau. Elle compte de nombreux entrepreneurs ! Et notre réussite s’explique en partie par le fait que les personnes, qui souhaitaient se lancer dans l’immobilier, ne se retrouvaient pas dans le modèle classique.»

Un incubateur d’entrepreneurs

Mais Armand Vartabedian s’étonne tout de même : la crise sanitaire n’a pas freiné le développement. La période Covid a été en réalité un accélérateur incroyable : contrairement aux autres années, la crise sanitaire a surtout engendré des candidatures de professionnels de l’immobilier déjà en place, souvent à la tête de plusieurs agences, qui cherchaient à développer leur chiffre d’affaires tout en maîtrisant leurs charges et leur marge.

« L’année 2021 va être en volume de signature de licence la plus grosse année, reprend Armand Vartabedian. Ces agents immobiliers, à la tête d’une ou plusieurs agences, se sont intéressés au modèle KW parce qu’il offre un modèle entrepreneurial plus poussé que le modèle d’agence traditionnelle. Les Market Centers sont des centres d’affaires et de véritables incubateurs d’agents entrepreneurs ».

Les agents immobiliers cherchent plus de rentabilité avec KW

Car un Market Center est une grosse structure … Près de 120 agents dédiés à l’immobilier résidentiel, au viager, au luxe, au neuf, au commercial… ainsi que des métiers connexes à l’immobilier. « Ce qui intéresse les professionnels c’est qu’un Market Center représente en termes de taille une vingtaine d’agences immobilières, mais en termes d’investissement, ce n’est pas celui d’une vingtaine d’agences, précise Armand Vartabedian. Et nous octroyons une exclusivité territoriale dans le cadre du contrat de franchise. Le franchisé, qui signe chez nous, sait qu’aucun autre Market Center ne s’installera sur sa zone d’activité. »

Bientôt 106 Market Centers en France

Aujourd’hui, Keller Williams a déjà pratiquement maillé le territoire français. En 2023, le déploiement du réseau devrait être achevé. Et la France comptera 106 Market Centers. Les zones ont déjà été délimitées. Il reste une trentaine d’emplacements disponibles répartis plutôt équitablement : sur la façade Atlantique, de Lorient à Bordeaux, dans le centre de la France, au Mans ou à Angers, dans le Nord entre Lille et Boulogne-sur-Mer, et dans l’Est. En Ile de France, 18 Market Centers ont déjà été attribués et 4 emplacements restent à pourvoir. D’ici 2 ans, le déploiement du réseau Keller Williams sera achevé en France.

Près de 10 000 agents d’ici 3 ans

Le recrutement d’agents a aussi été dynamique depuis la crise. Celle-ci a en effet aussi poussé de nombreuses personnes à vouloir changer de vie et se reconvertir. Et certain se sont tournés vers l’immobilier et Keller Williams.

« Nous ne sommes pas comme on entend parfois une auberge espagnole ou une armée mexicaine, conclut Armand Vartabedian. Chez nous, les agents sont très bien encadrés. Ils sont pris en charge par des coachs. L’avantage de notre modèle c’est qu’il offre une liberté incroyable de pouvoir se réaliser, de se fixer sa propre feuille de route, ses objectifs et ce, dans un environnement entrepreneurial où tout est fait pour leur faciliter la vie.»

Comprendre le modèle Keller Williams

Keller Williams est un réseau de Market Centers. Il permet d’offrir des carrières à toute personne prête à entreprendre dans l’immobilier, qu’elle débute, qu’elle soit issue d’une agence traditionnelle ou d’un réseau de mandataires. Keller Williams se différencie par la rémunération de ses agents et les perspectives d’évolution qui leur sont offertes.

Un Market Center Keller Williams est un centre de formation et un incubateur d’agents entrepreneurs. C’est aussi un centre d’affaires regroupant l’ensemble des services attendus par les clients vendeurs et acquéreurs.

Un Market Center présente des espaces dédiés à la formation, au coaching, à la gestion administrative et juridique, à la collaboration entre agents ainsi que des espaces de détente.