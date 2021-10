RENT 2021 : Un cru proptech exceptionnel et le plaisir des échanges en « vrai » !

Retour en chiffres et en image sur 9ème édition hybride du salon RENT, qui a battu des records de fréquentation avec plus de 10000 participants.

10 400 participants au RENT 2021

L’ensemble de l’écosystème immobilier s’est retrouvé avec plaisir les 20 et 21 octobre, à Paris Expo pour un cru exceptionnel avec 10 400 participants sur les 2 jours (+18% par rapport à 2019). Les visiteurs ont pu déambuler sur 15 000 mètres carrés et aller à la rencontre de 400 exposants dont 120 startups et 20 fonds d’investissement. Ils ont pu participer aussi à 40 conférence et 37 ateliers portant sur l’ensemble des marchés immobiliers. La ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, s’est déplacée sur salon RENT à l’occasion de la conférence « Pourquoi faut-il vraiment réinventer l’immobilier demain ? »

1 Prix startup Proptech 2021, 1 Trophée de l’innovation FF2Ii et 2 Proptech Sweet Ladies Award

La 9ème édition du salon RENT a été ponctuée par des remises de prix.

Flatsy a remporté le prix de « la startup Proptech 2021 » (en partenariat avec Orpi) et Solustone le « Trophée de l’innovation FF2i ». Fort du succès de notre Prix Féminin de l’immobilier organisé en marge du Palmares de l’immobilier, MySweet’immo s’est associé à SeLoger cette année pour le 1er Proptech Sweet Ladies Award. Le trophée créé par l’artiste Seb Real a été décerné à Coline Sinquin, fondatrice d’OMEDOM; un prix coup de cœur a été remis à la Fondation I Loge You.

« Après de nombreux évènements digitaux en 2020, ce fut un immense plaisir de retrouver physiquement l’ensemble des acteurs de la Proptech après des mois d’attente ! Nous sommes fiers de cette nouvelle édition qui nous a permis de rassembler plus de 10 000 participants autour d’un contenu inspirant, des innovations et partages d’expériences ; un nouveau record rendu possible par la formidable énergie de tous les professionnels présents venus de toute la France, et de l’équipe RENT qui a fait preuve d’un engagement sans faille. De nombreux exposants nous ont déjà renouvelés leur confiance pour la prochaine édition les 8 et 9 novembre 2022. D’ici là, nous restons engagés pour accompagner au mieux le marché de la Proptech en France et à l’international avec le Label RENT », commente Stéphane Scarella, Directeur du Salon RENT.

28 interview Mon Podcast Immo en live du RENT

Partenaire de l’évènement, MySweet’immo a installé son studio éphémère porte de Versailles à Paris. Pendant 2 jours, celles et ceux qui font l’immobilier et la proptech, exposants ou visiteurs ont défilé sur notre plateau avec la satisfaction de participer à l’évènement majeur de la proptech en Europe. Voici par ordre alphabétique des invités, les interviews réalisées au micro d’Ariane Artinian.

