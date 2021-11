Ardian entre au capital de Stratégie Media Conseil (Maisons & Appartements et Résidences Immobilier)

Afin d’accélérer la croissance du groupe, Ardian, un des leaders mondiaux de l’investissement privé, prend une participation minoritaire au capital de Stratégie Media Conseil (SMC) et de ses deux portails phares : Maisons & Appartements et Résidences Immobilier.

L’entrée d’Ardian Growth au capital du groupe va permettre à SMC d’accélérer sa pénétration du marché français en élargissant son offre de services et son rayonnement géographique, pour renforcer ainsi sa position de leader des annonces immobilières de luxe et de biens intermédiaires.

Un partenariat pour accélérer la croissance de l’entreprise

Ce développement s’articulera notamment autour d’un important renforcement de l’équipe commerciale sur le terrain. L’ambition commune est de faire ainsi croitre significativement le portefeuille de clients pour imposer SMC comme la référence sur son segment de marché.

Cette conquête s’appuiera sur la qualité reconnue des prestations délivrées par le groupe (en 2021, le taux de satisfaction clients est proche de 100%). Cette performance se cumule avec l’accélération dans la conquête de nouveaux clients qui permet à Stratégie Media Conseil d’enregistrer une croissance à deux chiffres en 2021.

Un allié de poids pour les agences

Avec près de 5 millions de visiteurs mensuels cumulés entre Maisons & Appartements et Résidences Immobilier, SMC s’inscrit parmi les acteurs incontournables pour les agences immobilières en quête de leads qualifiés et de services à forte valeur ajoutée. Le positionnement du groupe sur des services haut-de-gamme et orientés « acquéreurs-vendeurs » offre aux clients un retour sur investissement exceptionnel. Une agence moyenne reçoit 500 leads par an et concrétise jusqu’à 10 transactions environ grâce à nos portails. Elle bénéficie également d’une forte contribution en matière d’origination de mandats grâce au nombre de leads vendeurs générés chaque mois.

La réussite de SMC repose principalement sur la qualité de ses portails immobiliers qui sont orientés vers les porteurs de projet à fort potentiel. Environ 900 000 leads annuels cumulés sont générés sur les deux plateformes, dont 30% de contacts internationaux, proportion qui devrait augmenter dans les prochains mois avec le retour des acquéreurs de l’étranger.