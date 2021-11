RENT 2021 : L’édition de tous les succès!

Après deux ans d’absence, l’édition 2021 du RENT a fait carton plein les 20 et 21 octobre à Paris Expo Porte de Versailles. Le point avec Stéphane Scarella, directeur du salon.

Le RENT – Real Estate & New Technologies – a fait son grand retour … Après deux ans d’absence, le salon destiné à mettre en lumière les innovations de demain pour donner aux professionnels de l’immobilier toutes les clés pour digitaliser leurs services, intégrer les nouveaux usages et booster leur activité, a réintégré les 20 et 21 octobre derniers le Pavillon 6 de la Porte de Versailles avec également un format en ligne.

Mysweet’immo : Que retenir de cette édition 2021

Stéphane Scarella : La 9e édition du Salon RENT, si on en croit les retours d’expérience et les nombreux témoignages des exposants sur les réseaux sociaux, est un succès pour les acteurs de l’immobilier et de la Proptech. Le pavillon 6 de la Porte de Versailles et ses 15 000 m² était plein. Nous sommes fiers de cette nouvelle édition qui nous a permis de rassembler 10 400 participants (+18% par rapport à 2019) autour d’un contenu inspirant, des innovations et partages d’expériences ; un nouveau record rendu possible par la formidable énergie de tous les professionnels présents venus de toute la France et de l’équipe RENT qui a fait preuve d’un engagement sans faille. De nombreux exposants nous ont déjà renouvelés leur confiance pour la prochaine édition les 8 et 9 novembre 2022, elle nous honore et elle nous engage à être encore meilleur !

Mysweet’immo : RENT est aujourd’hui un évènement majeur de la Proptech en Europe ?

Stéphane Scarella : Sous le haut patronage du Président de la République et en présence de notre ministre de tutelle, mais surtout avec 400 exposants présents, dont 120 start-ups et 20 fonds d’investissement, l’ensemble de l’écosystème immobilier était au rendez-vous pour cette nouvelle édition hybride. Ce qu’il faut retenir surtout c’est que le label RENT est devenu un événement qui s’impose dans le calendrier des professionnels de l’immobilier. Ils s’y retrouvent chaque année car ils savent qu’ils y feront du business mais ils savent aussi qu’ils vont y rencontrer des centaines de professionnels de tous les marchés immobiliers, des décideurs, venus de toute la France.

Durant la crise sanitaire, RENT n’a jamais coupé le lien avec les acteurs de la Proptech et le marché. Nous avons créé des formats digitaux gratuits, les « Proptech Digital Days », avec des conférences en ligne, une marketplace inédite pour continuer à créer les conditions de la rencontre. Des milliers de professionnels ont participé à ces deux events en ligne en 2020. Beaucoup d’entre eux ont découvert RENT à cette occasion et cela leur a donné envie de venir sur place, en vrai.

Mysweet’immo : Est-ce qu’il y a un état d’esprit RENT ?

Stéphane Scarella : Ce qui est clair c’est qu’il y a une énergie formidable sur ce salon, des ondes positives. Un gros travail est effectué par le comité éditorial sur les contenus, la qualité des conférences… Le niveau est élevé sur RENT. Lorsqu’ils réservent leur participation, les visiteurs savent qu’ils verront et entendront des choses qu’ils n’ont ni l’habitude de voir ni d’entendre. Et ils sont reçus dans un écrin : nous faisons beaucoup d’efforts sur la manière dont nous recevons les exposants, les speakers, les visiteurs. Nous travaillons la scénographie, le son, la lumière, les conditions d’accueil et de networking …. Je crois que les participants s’en rendent compte et qu’ils s’y sentent bien pour travailler.

Et le label RENT, même terminé physiquement, continue de vivre. Nous proposons en replay sur notre plateforme les contenus proposés lors du salon, que ce soit les conférences, les émissions de la chaîne « RENT Channel », grande nouveauté de cette année, ou encore les ateliers des exposants. De nombreux professionnels en profitent pour voir tout ce qu’ils n’ont pas pu voir sur le salon ! La marketplace est également en ligne chacun peut rentrer en contact.

Mysweet’immo : Que nous réservera l’édition 2022 ?

Stéphane Scarella : A part la date les 8 et 9 Novembre , C’est trop tôt pour le dire. A nous de travailler et nous réinventer en 2022. Et d’essayer d’accueillir encore plus de monde même si le Pavillon 6 n’est pas extensible. Il faut, avec humilité, que l’on garde la recette en faisant en sorte qu’elle continue d’avoir du succès tout en innovant encore et toujours au service de la Proptech.