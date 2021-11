Immobilier Lille : En périphérie, les prix ont augmenté de 5% depuis un an

Liberkeys, néo-agence immobilière, fait le point sur les prix de l’immobilier à Lille et sa périphérie. Verdict ?

Le mois d’octobre s’est caractérisé par une véritable stabilité des prix à Lille par rapport au mois de septembre, et ce même depuis janvier. En effet, selon Liberkeys, néo-agence immobilière, les prix des biens en vente à Lille ont baissé de 0,8% le mois dernier en comparaison à septembre mais les prix restent stables avec une augmentation de l’ordre de 0,5% par rapport au mois de janvier.

Des prix en forte hausse en périphérie de Lille

Liberkeys observe cependant que les villes en périphérie de Lille ont vu leurs prix fortement augmenter, en moyenne de 5% depuis un an. C’est notamment le cas de Tourcoing où les prix ont augmenté de près de 6% depuis janvier avec un prix moyen au m² de 2 149 €.

L’observation est identique dans la Couronne Est et les villes de Villeneuve d’Ascq, Mons-en-Baroeul, Lezenne, Forest-sur-Marcq, Tressin, Chéreng, Anstaing et Sainghin-en-Mélantois. Malgré le recul des prix de 1,6% entre octobre et septembre, les prix ont significativement augmenté depuis le début de l’année 2021, de l’ordre de 5,8%. Le prix au m² est aujourd’hui de 3 062 €.

Seule la Couronne Ouest marque le pas

Le constat est similaire pour la Couronne Sud avec une augmentation de 5,6% et celle du Nord, même si elle est moins marquée pour cette dernière (4,6%). Pour les villes de la Couronne Ouest, l’augmentation des prix entre janvier et octobre est plus mesurée, avec une augmentation de 1,2%, mais qui peut s’expliquer par des prix au m² relativement élevés qui tendent à se rapprocher de ceux observés pour la Capitale des Flandres.