Et si vous offriez à vos collaborateurs une fête de Noël dans un lieu historique ?

Tradition dans de nombreuses entreprises, les Fêtes de Noël sont un moment incontournable pour rassembler les collaborateurs et renforcer les liens au sein des équipes…

Plaisir de se retrouver pour une occasion unique et besoin d’oublier cette année complexe, les festivités de ce mois de décembre 2021 s’annoncent particulièrement réjouissantes. Aussi, est-il grand temps d’organiser ces chaleureuses retrouvailles avec ses collaborateurs, clients ou partenaires, et pourquoi pas de planifier cet événement dans un lieu inoubliable qui marquera les esprits.

L’événementiel d’entreprise au cœur des institutions culturelles : un choix porteur de sens, au service de la conservation du patrimoine

De plus en plus réceptifs à la privatisation de leurs espaces pour de l’événementiel d’entreprise, les lieux patrimoniaux et culturels ont de nombreux atouts pour créer l’enchantement des convives et donner un supplément d’âme à un événement. Ce sont des occasions idéales pour les entreprises de faire passer les bons messages, de partager des valeurs et valoriser l’image de marque de la société grâce à l’aura de prestige de l’endroit retenu.

Déployé dans les lieux patrimoniaux, l’événementiel professionnel fait entrer l’art et la culture dans le « monde du travail » et témoigne des valeurs portées les entreprises convaincues par la beauté des lieux mais également sensibles à leur conservation.

Château de Cheverny, de Malmaison, Bibliothèque nationale, Galerie Bourbon, Cercle Louis XVI, Hôtel de la Marine, Musée Nissim de Camondo …Privilégier un lieu patrimonial pour un événement d’entreprise est en effet un choix porteur de sens. Après plus d’un an de crise sanitaire ayant fragilisé l’ensemble du secteur de la culture et du patrimoine, les institutions culturelles ont besoin de soutien pour palier à la baisse de la fréquentation touristique ces derniers mois. D’après Patrimostat, publication de référence du ministère de la Culture, les musées et monuments nationaux ont perdu respectivement 71 et 64% de leur fréquentation en 2020.

Enfin, et contrairement aux idées reçues, la plupart des sites de patrimoine et de culture sont loin de pratiquer des tarifs à la privatisation prohibitifs. De plus, ils ne sont pas forcément grands et certains lieux patrimoniaux et culturels peuvent même accueillir de petits événements. La mission de Loc’Hall est ainsi de démystifier ces lieux pour les rendre accessible aux événements professionnels.

L’expertise de Loc’Hall pour une mise en relation d’excellence entre organisateurs d’événements et lieux

Séminaires, réunions, cocktails, dîner de gala, les occasions pour les entreprises d’investir des lieux pour leurs événements sont nombreuses. Premier site de valorisation des lieux patrimoniaux et culturels ouverts à la privatisation, Loc’Hall permet de donner de la visibilité à des lieux d’exception en ouvrant les portes d’endroits rares à une clientèle professionnelle. Avec pour critère déterminant l’exceptionnel, l’émerveillement, les lieux sont rigoureusement sélectionnés par Loc’Hall en fonction de leur intérêt patrimonial, historique, architectural, culturel ou artistique.

Grâce à une mise en relation personnalisée et totalement gratuite entre les organisateurs d’événements professionnels et les gestionnaires des lieux, Loc’Hall se positionne comme un intermédiaire de qualité entre les deux parties prenantes. Afin de faire gagner un temps précieux aux organisateurs d’événements, Loc’Hall met à leur disposition un carnet d’adresses avec des partenaires événementiels d’excellence ayant une parfaite connaissance des lieux patrimoniaux et culturels.

100 lieux pour faire son choix

Avec une collection de près de 100 lieux, Loc’Hall ouvre les portes des plus beaux sites patrimoniaux et culturels français : la Bibliothèque nationale de France, la Galerie Bourbon, le Cercle Louis XVI, l’Hôtel de la Marine, le Musée Nissim de Camondo, la Monnaie de Paris, L’Ange Volant, l’Abbaye Royale de Fontevraud, le Pré Catelan ou encore la Maison de l’Artisanat …