Meilleur Mandat : L’astuce pour vous aider à choisir l’agence immobilière qui vous correspond

Pour aider chaque vendeur particulier à choisir LA bonne agence immobilière, il y a Meilleur Mandat, comparateur de mandats immobiliers, désormais présent partout en France. Explications …

Toutes les études montrent que l’entrée en relation est souvent mal vécue par les vendeurs qui se sentent « harcelés » par les agences dès que l’information de la vente de leur bien commence à s’ébruiter. Coups de téléphone, mails, visites au domicile non sollicitées, les vendeurs sont souvent dérangés et ne sont pas toujours en mesure de réaliser leur choix au calme, de manière éclairée.

Du côté des agences, elles investissent beaucoup en temps humain et en publicité de manière extensive, sans avoir l’assurance de toucher directement un vendeur en phase de choix. Elles sont également confrontées à un problème de légitimation de leurs honoraires ainsi qu’à un problème de justification de la valeur perçue de leur métier.

L’arrivée des agences low cost a encore plus brouillé les cartes laissant à penser que les frais pratiqués par les agences « traditionnelles » ne sont pas fondés. L’enjeu pour les agences demeure aujourd’hui de parvenir enfin à expliciter leur niveau de services, la qualité de leurs équipes, leur investissement réel pour vendre rapidement et au meilleur prix le bien du vendeur.

Sécuriser le choix des vendeurs …

François Tastet a lancé Meilleur Mandat, une approche innovante de mise en relation souhaitée, entre particuliers et agences immobilières pour faciliter la vie des propriétaires lorsqu’ils doivent choisir un professionnel, sécuriser leur choix et permettre dans le même temps aux agences de proposer en quelques minutes leur service (en l’explicitant enfin) aux vendeurs.

Professionnel reconnu du marketing, de la relation client et du e-business, François Tastet a conseillé de nombreuses marques en France et à l’international pendant plus de 25 ans y compris dans l’immobilier. Ex-Président de l’agence CRM-Digital MRM//McCANN jusqu’en 2018 après avoir été membre du Comité de Direction de Saatchi & Saatchi France pendant plus de 10 ans, le fondateur de Meilleur Mandat, en inventant ce nouveau concept, met à profit ses 25 années d’innovations marketing rendues possibles par une fine compréhension des besoins réels des consommateurs et des entreprises à réseaux.

François Tastet, fondateur de Meilleur Mandat

Meilleur Mandat répond ainsi à un double enjeu : faciliter le choix Agence pour les vendeurs particuliers afin que ce choix s’opère de manière éclairée et en toute tranquillité et aider les agences à enfin expliciter la vraie valeur de leurs services, et faire de leur expertise et niveau de service, un élément central de préférence au moment où le Vendeur cherche à choisir son agence efficace.

Un service 100 % gratuit, anonyme et efficace d’aide au choix de SON agence

Meilleur Mandat garantit au vendeur son anonymat, sa liberté de choix et un véritable gain de temps. En décrivant son bien sur Meilleur Mandat en moins de 5 minutes et en indiquant le prix de vente souhaité, il va pouvoir comparer en quelques jours, les agences sur deux plans :

Les qualités réelles de chaque agence (service, conseil, expérience, performance, organisation des équipes)

Les qualités de l’offre de mandat proposée (nature, durée, rémunération)

Le vendeur retrouve ces informations dans son espace perso « Mon Compte » et ne reçoit aucun message direct des agences. Il peut ainsi choisir l’agence, en fonction de critères précis de compétences, d’expertise, de niveau de services et d’accompagnement. Fort d’un accès rapide et complet à toutes ces informations qualitatives, et disposant d’offres de Mandat proposées par plusieurs agences, le vendeur peut alors les comparer et choisir celle de son choix. Il la rencontrera dans un second temps de manière souhaitée, préparée et éclairée puis signera un mandat de vente avec elle.

Pour les Agences : Une data cœur de cible

Meilleur Mandat permet à 100% des agences françaises de créer leur compte gratuitement et sans engagement. Une fois le compte créé, elles seront alertées de l’arrivée d’un bien en temps réel et pourront le découvrir dans le détail. Dès qu’une agence souhaite proposer ses services à un vendeur via lemeilleurmandat.fr, elle peut souscrire à l’une des 3 offres pour se présenter, écrire un message personnalisé puis émettre son offre de mandat.

Cette innovation propose aux agences une donnée sur les « vendeurs en recherche de leur agence » et surtout une donnée non « capturée à l’insu du plein gré du vendeur ». Sur Meilleur Mandat, c’est bien le Vendeur qui accepte de partager les données de son bien à vendre en connaissance de cause afin de choisir SON agence.