Immobilier Corbeil-Essonnes : 7000 m² de bureaux vacants feront place à une résidence étudiante et des logements

La Foncière de Transformation Immobilière (FTI) et Seqens, transforment en plein coeur de Corbeil-Essonnes des bureaux vacants en une résidence étudiante et des logements locatifs intermédiaires.

Soucieux de répondre aux besoins de logements importants en Ile-de-France, la Foncière de Transformation Immobilière (FTI) et Seqens, filiales du Groupe Action Logement, unissent leurs compétences pour répondre aux attentes en matière de logement en Ile-de-France, et notamment en Essonne Ainsi, la FTI vient d’acquérir auprès de la Société de la Tour Eiffel, un ensemble immobilier de bureaux vacants d’une surface de 7000 mètres carrés en plein centre-ville de Corbeil-Essonnes. De son côté, le bailleur Seqens signe ce mardi 16 novembre un bail à construction avec la FTI et assurera la maîtrise d’ouvrage directe pour la réalisation des travaux.

108 chambres étudiantes et 23 logements locatifs intermédiaires

A termes, ce ne sont pas moins de 108 chambres étudiantes et 23 logements locatifs intermédiaires qui seront réalisés après une réhabilitation lourde du site. Au-delà du programme lui-même, cette opération porte une ambition architecturale forte accompagnée par le cabinet DGM et Associés. Elle devra faire cohabiter deux types d’architectures à l’identité fortes, et allier de manière harmonieuse histoire et modernité. Les travaux de réhabilitation d’un montant d’environ 7 millions d’euros débuteront au premier trimestre 2022 avec une livraison espérée à l’été 2023.

Pour Pascal Van Laethem, Directeur général de Seqens, « cette démarche collective s’inscrit pleinement dans l’action au quotidien de Seqens en faveur d’un meilleur cadre de vie de ses locataires, avec la volonté de produire des logements de qualité et durable. Cette ambition est le fil rouge de la politique RSE du groupe auquel nous sommes très attachés, tout comme nos partenaires.»

« La concrétisation d’une nouvelle opération de transformation de bureaux vides en logements vient s’inscrire dans la dynamique importante lancée depuis maintenant un peu plus d’un an par la Foncière. Les valeurs et l’ingénierie portées par la FTI ont permis de fédérer les énergies pour réaliser cette belle opération en plein cœur de la ville de Corbeil-Essonnes», indique de son côté Alexandre Chirier, Président de la Foncière de Transformation Immobilière.