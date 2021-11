Proptech : L’agenda immobilier Casap (ex-Scoppe) lève 2,2 millions

La start up Scoppe devient Casap et lance un portail immobilier nouvelle génération asap.

50 000 rendez-vous en ligne, 200 clients et une levée de fonds de 2,2 millions

Casap a annoncé plus de 50 000 rendez-vous pris en ligne pour le compte de plus de 200 clients depuis janvier 2021. La start-up travaille avec des agences immobilières telles que Junot Immobilier et des administrateurs de biens comme Bonduelle Immobilier. Ces performances prometteuses ont été saluées lors du dernier tour de table, mené par Frst, et également soutenu par plusieurs business angels dont Steve Abou Rjeily, cofondateur de Doctolib. Il analyse le marché : “Comme dans la santé, il faut fournir les meilleurs outils aux professionnels pour que l’accès au logement devienne plus simple, plus rapide et plus juste”.

Cette levée de fonds va permettre à Casap de recruter une vingtaine de profils pour consolider sa solution existante et créer le portail immobilier de demain.

Objectif ? Améliorer l’expérience des clients des agences immobilieres

Casap est une start-up française qui offre à tous les acteurs de l’immobilier la possibilité de proposer la prise de rendez-vous en ligne à leurs clients. Le constat initial : l’asynchronicité entre les horaires d’ouverture des agences et ceux des recherches des particuliers. 70 % des demandes de contact se font le soir ou le week-end. Ainsi , les tâches administratives de l’agent s’en trouvent simplifiées : en moyenne, un agent immobilier est occupé 10 heures par semaine à gérer son agenda et à répondre aux demandes de contact et prises de rendez-vous. Avec la technologie Casap, toutes les demandes entrantes des agences sont traitées, qualifiées et gérées de façon simple et automatique.

La pandémie a changé les relations des professionnels de l’immobilier avec leurs clients. La prise de rendez-vous en ligne, comme Doctolib pour les médecins, ou LaFourchette pour les restaurants, fluidifie la relation avec ses clients. Casap se place donc comme partenaire des agence immobilières s historiques pour qu’elles puissent optimiser leur temps et se concentrer sur le cœur de leur métier : l’humain.

“J’ai été agent immobilier pendant 3 ans puis j’ai passé 3 années chez Doctolib. C’était une évidence que le parcours client devait être digitalisé et l’organisation interne des agences simplifiée”, raconte Théo Magda, co-fondateur et CEO.

Bientôt, un portail immobilier nouvelle génération gratuit pour les pros

La start-up annonce également l’arrivée au premier trimestre 2022 d’un portail immobilier nouvelle génération. La promesse ? Aider les particuliers à trouver leur logement deux fois plus rapidement grâce à un agenda directement relié aux professionnels. Ce portail proposera un parcours client simplifié, personnalisé et sécurisé tout en restant humain sur les moments essentiels de chaque projet : découvertes des clients, visites, négociations et jusqu’à la remise des clés. De plus, le portail sera composé de 100 % d’annonces de professionnels et leur diffusion sera entièrement gratuite.

“Les portails immobiliers actuels se considèrent comme des médias : leur besoin de monétiser leur trafic prime sur les besoins des professionnels de l’immobilier, analyse Théo Magda. Côté particuliers, trouver un bien en toute transparence et réserver une visite relève du parcours du combattant : personne n’y prend plaisir et l’on se méfie de plus en plus des arnaques. Nous voulons créer un portail où les professionnels peuvent enfin offrir à leurs clients une expérience sécurisante, réfléchie, où tout le monde gagne du temps et de la sérénité.”

8 000 agences immobilières sont déjà intégrées au futur portail qui se présente comme une alternative à SeLoger et au BonCoin. Vous êtes agent immobilier et vous souhaitez en être ? Vous pouvez vous inscrire ici !