16 entreprises s’unissent pour améliorer l’empreinte biodiversité des projets immobiliers

Participer au BIG constitue une opportunité de progresser collectivement sur le sujet de la biodiversité et de la transition climatique. Crédit Agricole Immobilier mettra au service de ces réflexions et de ces travaux toutes ses expériences, tant dans ses projets résidentiels que tertiaires, pour recréer un lien positif entre le bâtiment, les occupants et le vivant.

16 entreprises se mobilisent pour la préservation de la biodiversité et lancent le programme de recherche appliquée et d’actions collectives BIG (Biodiversity Impulsion Group).

Face au constat sans appel d’une érosion massive de la biodiversité, 16 entreprises s’unissent pour transformer les pratiques vers un modèle plus respectueux du vivant : Aire Nouvelle, Altarea Cogedim, Amundi, BNP Paribas Real Estate, Bouygues Immobilier, Covea Immobilier, Crédit Agricole Immobilier, Gecina, Groupama Immobilier, Korian, Linkcity, LVMH, Nexity, Perial Asset Management, Groupe RATP, Schneider Electric.

Développer un référentiel commun d’indicateurs et d’outils de mesure

À l’initiative de Gecina et coordonné par l’Observatoire de l’Immobilier Durable, BIG vise à développer un référentiel commun d’indicateurs et d’outils de mesure pour définir et améliorer l’empreinte biodiversité des projets immobiliers, éclairer le choix des maîtres d’ouvrage et des investisseurs et mieux concilier les fonctions urbaines et écologiques des territoires.

BIG se développera autour de trois axes :

L’élaboration d’outils de mesure des “bénéfices“ de la biodiversité à l’échelle d’un projet immobilier (mesure de l’impact carbone, santé ou encore fraîcheur en ville).

Le développement d’une plateforme de cartographie des contributions locales à la biodiversité (monitoring de la biodiversité, visualisation de la densification du bâti…).

La mise en place de dispositifs d’appropriation de ces outils par les acteurs du secteur immobilier (animation d’une communauté d’échange, publication de guides et référentiels pour accompagner la montée en compétences des équipes internes).

Mesurer les impacts liés à la biodiversité d’un bâtiment pour piloter les progrès

Cette démarche permettra d’éclairer les stratégies des investisseurs et participer ainsi à la convergence de la performance économique et financière avec la performance socio-environnementale des acteurs économiques. Ces travaux associeront notamment aménageurs, grands donneurs d’ordre, agences et institutions publiques, associations professionnelles et experts mobilisés sur le sujet de la biodiversité.

« Engagé durablement dans la conception de la ville de demain, Crédit Agricole Immobilier propose des solutions concrètes aux enjeux sociétaux, sociaux et environnementaux : croissance et vieillissement de la population, accès au logement, inclusion sociale, transition énergétique et environnementale, biodiversité, explique Franck Hélary, Directeur Général Adjoint de Crédit Agricole Immobilier. Participer au BIG constitue une opportunité de progresser collectivement sur le sujet de la biodiversité et de la transition climatique. Crédit Agricole Immobilier mettra au service de ces réflexions et de ces travaux toutes ses expériences, tant dans ses projets résidentiels que tertiaires, pour recréer un lien positif entre le bâtiment, les occupants et le vivant.»

Pour que le secteur évolue …

Et Sabine Desnault, Directrice exécutive R&D, innovation et RSE de Gecina, d’ajouter : « Je suis très heureuse et honorée de la large mobilisation des partenaires fondateurs de BIG (Biodiversity Impulsion Group) face à l’urgence à préserver la biodiversité. Cela traduit leur engagement à ce que collectivement nous fassions évoluer le secteur immobilier en développant des outils de mesure et de visualisation communs. Convaincue que notre force réside dans notre capacité à coopérer, j’invite ceux qui le désirent à rejoindre l’initiative».

Pour Loïs Moulas, Directeur Général de l’Observatoire de l’Immobilier Durable : « Accélérer la transition écologique dans le secteur immobilier a toujours été l’ADN de l’OID. Ainsi, BIG s’inscrit en droite ligne avec notre raison d’être : fédérer les acteurs, encourager le partage d’expériences et faciliter le passage à l’acte, en toute indépendance et transparence dans un objectif d’intérêt général ».