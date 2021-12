Ligne 15 : Quel impact a-t-elle sur les prix immobiliers dans les villes concernées ?

La néo-agence immobilière Hosman fait le point sur la flambée des prix parisiens liés à la nouvelle ligne 15 de métro qui fera le tour de la capitale.

Les travaux de la future ligne 15 de métro qui fera le tour de la capitale ont commencé en 2017 et doivent s’achever en 2025 pour la partie sud, qui relie Boulogne-Billancourt à Noisy-le-Grand, et en 2030 pour le reste du réseau. Cette nouvelle ligne qui va relier pas moins de 22 communes permettra au 22 millions d’habitants des quatre départements traversés, de se déplacer beaucoup plus rapidement en Ile-de-France.

Avec la flambée des prix parisiens (en moyenne il faut compter 11 000 euros du m² à Paris*) et les différentes périodes de confinement qui ont donné envie aux Français d’acheter plus grand et même de s’offrir un jardin, de nombreuses villes de la petite couronne ont gagné en attractivité et les prix de l’immobilier ont augmenté. La future ligne de métro 15 a-t-elle accéléré la hausse des prix des villes prochainement traversées ? La néo-agence immobilière Hosman a comparé les prix de vente des biens immobiliers en 2017 à ceux vendus au premier semestre 2021.

+20% d’augmentation dans les villes des tronçons ouest et sud de la ligne 15 qui seront mis en service dès 2025

Les différents axes de la ligne 15 ne seront pas mis en service en même temps. L’axe Sud qui relie Boulogne-Billancourt (Pont de Sèvres) à Noisy le Grand (Noisy-Champs) doit être terminé en 2025, l’axe Ouest entre la ville de Seine-Saint-Denis (Pleyel, Stade-de-France) et Puteaux (la Défense) sera mis en service en 2030 et l’axe Est, entre la ville de Seine-Saint-Denis et Champigny-sur-Marne (Champigny Centre, Bry-Villiers-Champigny) ne sera pas terminé avant 2030 au plus tôt.

L’augmentation des prix depuis le début des travaux est d’autant plus importante sur les axes bientôt mis en service : +22% sur la partie Ouest et +21% sur la partie Sud. Les villes de l’axe Est affichent une augmentation de 16% en moyenne.

Saint-Maur-des-Fosses (94), Montrouge (92) et Cachan (94) : la plus forte augmentation en 4 ans et demi

Certaines villes situées sur la future ligne 15 affichent une croissance des prix fulgurante depuis le lancement des travaux. C’est le cas de Saint-Maur-des-Fosses, +42,29%, de Montrouge, +40,80% et de Cachan, +35,18%. Déjà bien desservies par les transports en commun, ces trois villes profitent d’une explosion de la demande depuis quelques années. Boosté par les chantiers du Grand Paris, le prix au m2 ne cesse de grimper avec 6 616 euros du m2 moyen pour les biens vendus au premier semestre 2021 à Saint-Maur-des-Fosses, 5 435 euros pour Cachan et 8 357 euros pour Montrouge.

Montrouge qui fait partie au premier semestre 2021 des trois villes les plus chères situées sur la future ligne 15, derrière Issy-les-Moulineaux 8 602 euros au m2 et Boulogne-Billancourt, 10 007 euros au m2.

Dans les 93, les prix augmentent également mais moins rapidement que ses deux départements voisins

Le département de la Seine-Saint-Denis a toujours été le plus abordable de la petite couronne. Le prix immobilier moyen actuel pour ces appartements en vente est de 4 323 euros contre 7 227 euros dans les Hauts-de-Seine et 5 431 euros dans le Val-de-Marne**. Mais cette différence de prix et le projet du Grand Paris y ont boosté la demande en logements et les prix des villes du 93 bientôt desservies par la ligne 15 ont augmenté en moyenne de 13,63%. Aubervilliers, qui sera desservie aux stations Mairie d’Aubervilliers et Font d’Aubervilliers, affiche une augmentation des prix des biens vendus de plus de 31% en 4 ans et demi.*Source : le baromètre des prix en temps réel Hosman, novembre 2021

*Source: le baromètre des prix en temps réel Hosman, novembre 2021

**Source : MeilleursAgents.com