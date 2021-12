Romain Saint Guilhem (Altacasa) : Partager une résidence secondaire, c’est possible

Mon Podcast Immo reçoit Romain Saint Guilhem, PDG et co-fondateur d’Altacasa

Altacasa est une toute nouvelle société qui propose d’acheter des parts dans des résidences secondaires haut de gamme. Fini le time share et ses inconvénients, voici les propriétés partagées avec efficacité et technologie. Romain Saint Guilhem, PDG et co-fondateur d’Altacasa explique le fonctionnement de cette nouvelle offre dans le détail au micro de Fred Haffner.