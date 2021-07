Immobilier Bretagne : Les prix les plus élevés sont à Dinard, à Saint-Malo et à Rennes

Zoom sur les prix de l’immobilier en Bretagne avec le moteur d’estimation Drimki.

Fort ralentissement des ventes en Bretagne en 2020

Avec un contexte sanitaire, économique et social particulier depuis plus d’un an, la région Bretagne a subi une baisse de transactions immobilières : 55 759 ventes en en 2020 contre 79 147 ventes en 2019, soit une baisse des ventes de 30% selon le moteur d’estimation DRIMKI.

Le Finistère est le département le plus touché avec 6413 achats en 2020 contre 21400 en 2019, soit un effondrement des ventes de 70 !. On note une très légère baisse pour l’Ille-et-Vilaine avec 20380 achats immobiliers en 2020 (21073 en 2019) et pour les Côtes d’Armor avec 15085 transactions immobilières contre 17634 en 2019. Le département du Morbihan compte, quant à lui, 13881 ventes immobilières en 2020 (19040 en 2019).

En 2020, la Bretagne comptabilise 16225 transactions immobilières sur des appartements et 39534 transactions concernent des maisons. Les appartements de deux pièces ont été les plus prisés en 2020 avec 5079 transactions pour ce type de bien, suivi des T3 avec 4960 transactions. 2 appartements de 10 pièces ont été vendus en 2020 en Bretagne. Dans la région, 10213 maisons de 5 pièces ont été vendues au cours de l’année 2020, 10149 maisons de 4 pièces et 6595 maisons de 3 pièces. A noter aussi : 2 maisons de 22 pièces on été achetées en 2020.

Rennes, Brest et Saint-Brieuc, les villes les plus attractives

Aussi surnommée “ville rouge”, Rennes reste la ville la plus attractive de la région avec 3 901 transactions contre 4418 en 2019. Brest arrive toujours en seconde position avec 1 527 transactions immobilières en 2020 (3 940 en 2019). Saint-Brieuc prend la place de Dinan et arrive ainsi en troisième position avec 1396 achats immobiliers (appartements & maisons confondus) en 2020. En quatrième place se trouve Saint-Malo avec 1078 appartements et maisons vendus, puis Vannes (1005), Lorient (856), Lannion (526), Fougères (499), Dinan (413) et Dinard (376).

Dinard, ville la plus chère de la région au mètre carré

Le prix moyen du m² pour un appartement à Dinard est de 4 657€. Saint-Malo est placée en seconde position avec un prix moyen de 3 903€/m2 pour un appartement, puis Rennes avec un prix moyen de 3 884€/m².

Sarzeau, Vannes, Auray et Concarneau ont respectivement un prix moyen au mètre carré de 3 598€, 3 028€, 2 747€ et 2 530€ pour un appartement, toutes tailles confondues.

La ville de Lorient a quant à elle un prix moyen au m² pour un appartement de 1978€, 1892€ pour Brest, 1664€ pour Quimper, 1548€ pour Douarnenez et 1405€ pour Saint-Brieuc.

Concernant les maisons, Dinard conserve sa place sur la plus haute marche du podium avec un prix moyen de 4657€/m², suivi de Saint-Malo (3903€/m²) et Rennes (3884€/m²) ;

Brest, Quimper et Saint-Brieuc restent abordables pour y acheter une maison

Vannes, Sarzeau, Auray et Lorient ont respectivement un prix moyen de 3 744€/m², 3 524€/m², 2 983€/m² et 2758€/m² pour une maison. Le prix moyen au m² pour une maison est de 2 460€ à Concarneau, 1 994€ à Brest, 1787€ à Quimper et 1768 à Saint-Brieuc.

Les chiffres ci-dessus émanent d'une étude Drimki sur les prix moyens au mètre carré observés par type de bien au cours de ces 12 derniers mois, ainsi que le nombre de transactions immobilières.