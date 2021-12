Action Cœur de Ville (ACV) : Le programme d’Action Logement qui soutient la réhabilitation des centre villes

Le programme Action cœur de ville permet de soutenir l’investissement immobilier dans 222 villes éligibles au dispositifs.

Le programme Action Cœur de Ville (ACV) via notamment des subventions et des prêts à taux préférentiels a permis d’aider de nombreux investisseurs privés à mener leur projet locatif dans les 222 communes désignées. Si les motivations des investisseurs privés sont variées, l’intérêt patrimonial et la volonté d’offrir un équipement de belle facture à la commune de son cœur priment dans bien des cas. Démonstration.

Des aides ACV pour la réhabilitation de projets immobiliers en centre-ville

Si les projets immobiliers ne pourraient voir le jour sans être portés par les différents investisseurs privés, les aides d’Action Logement dans le cadre du programme « Action Cœur de Ville » constituent un réel effet levier. Que ce soit à Auch, Angoulême ou même Sablé-sur-Sarthe, tous les investisseurs présentent l’envie de contribuer au renouveau de leur ville. Autre point commun, les “aides ACV” – comme ils les appellent – constituent un vrai plus sans lequel le projet immobilier imaginé n’aurait pu voir le jour.

“Notre projet réside en une réhabilitation complète d’un immeuble emblématique du centre-ville d’Angoulême datant du XIXème siècle jusque-là à l’abandon. L’envergure des travaux était telle que c’était irréalisable sur nos propres deniers. La contribution à hauteur de 1000€/m² d’Action Logement a permis de rendre ce projet réalisable.”, explique Guillaume Gardais ayant investi dans la Préfecture de la Charente. Sur ce bâtiment prévu pour accueillir 6 logements pour une surface totale de 424m², Guillaume Gardais et son frère ont pu acquérir l’ensemble pour 148 400€ auxquels il faut ajouter 830 000€ de travaux couverts à moitié par les aides d’Actions Logement (subventions et prêt à taux préférentiels).

Même situation à Auch, où Antoine Gheysen a acquis une ancienne carrosserie pour 160 000€ mais avec une enveloppe travaux de 505 000€ couverts aux deux-tiers par les aides perçues de la part d’Action Logement. Les quatre T2 et deux T3 prévus sur ce projet ont été livrés le 13 décembre. “Il est intéressant de voir également que les banques jouent le jeu en considérant les aides comme des apports personnels malgré une rentabilité locative pas forcément au rendez-vous immédiatement., ajoute Antoine Gheysen.

Des candidats à la location séduits par les logements rénovés

L’une des grandes craintes des investisseurs est de ne pas parvenir à louer les logements rénovés. Une crainte partagée initialement par tous mais rapidement évacuée. “Nous avons d’abord été très surpris de l’engouement qu’ont suscité nos annonces puis de l’avis des candidats locataires sur les différents logements visités. Nous avions à cœur de proposer des logements de standing à destination des habitants d’Angoulême. En deux jours, tous les logements étaient loués.”, selon Guillaume Gardais. Même accueil du côté d’Auch où en quelques jours tous les logements ont trouvé un occupant.

Du côté de Sablé-sur-Sarthe, c’est un projet totalement inédit qui voit le jour afin de correspondre avec la demande locale. “Nous avons acheté une maison “coup de cœur” pour notre famille avec mon mari mais la parcelle cadastrale comprenait une deuxième maison. Il a donc fallu composer avec ce bien et trouver un projet viable pour que le dossier financier tienne la route. Avec les nombreuses industries agro-alimentaires et les nombreux jeunes cadres ou stagiaires en fin d’études que comptent la ville et la région, nous avons imaginé un projet adapté à leurs besoins. Un co-living avec cuisine et séjour commun mais aussi 7 studios comprenant chambre et salle de bains. Action Logement nous aide financièrement à concrétiser ce projet.”, explique Anaïs Rué, investisseur originaire de Sablé-sur-Sarthe. Livré en avril 2022, le projet situé en plein centre-ville au bord de la Sarthe fait déjà parler de lui.

Au-delà des aides, Action Logement met également à disposition des propriétaires une sélection de candidats salariés ainsi que la garantie visale. De cette manière, le propriétaire minimise au maximum les risques de vacances locatives et de loyers impayés.