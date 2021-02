Prix immobilier montagne : Val d’Isère, Courchevel, Megève sur le podium des stations de ski les plus chères

Les prix résistent dans les Alpes du Nord, où l’on retrouve les stations les plus chères de France

Le prix moyen au m2 dans les Alpes du Nord est de 5 272€, et monte jusqu’à 5 753€ pour l’achat d’un chalet, soit près de 3 fois plus que dans les Vosges, le massif le moins cher (1 941€/m2 pour un chalet). C’est également dans les Alpes du Nord qu’est observée la plus grande progression des prix sur 1 an (+7%). Une évolution qui est nettement supérieure à la grande ville ayant le mieux performé en 2020 (Nantes / +5,5%). Certains de ses domaines skiables présentent des tarifs similaires à ceux des plus grandes villes de France. Les prix à Val d’Isère (12 272€/ m2), la station les plus chère de France, sont comparables voire supérieurs à certains arrondissements parisiens (IIe arrondissement de Paris : 12 032€/m2).